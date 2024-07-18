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Hayat

Farelerin ömrünü uzatan ilaç insanlarda da yaşlanma karşıtı etki gösterebilir

Bilim adamları tarafından geliştirilen bir ilaçla laboratuvar farelerinin ömrünün uzatılabildiği, aynı ilacın insanların yaşlanmasını da yavaşlatabileceği belirtildi.

10:38 - 18/07/2024 Thursday
AA
Araştırma sonucunda farelerin daha canlı ve parlak göründüğü kaydedildi.
Araştırma sonucunda farelerin daha canlı ve parlak göründüğü kaydedildi.

"Nature" dergisinde yayımlanan araştırmada, insan vücudunun gelişiminde önemli rol oynayan ve yaşlanmayı tetiklediğine inanılan protein grubundan İnterlökin-11'e karşı bir antikor olarak geliştirilen ilacın laboratuvar hayvanlarında başarılı olduğu ve ömürlerini yüzde 25 uzattığı ifade edildi.


Araştırmaya göre, İngiltere ve Singapur'daki ekip, öncelikle interlökin-11 üretememeleri için laboratuvar farelerinin genetiğini değiştirdi. Araştırmacılar daha sonra farelerin insanda 55 yaşa karşılık gelen 75 haftalık olmasını bekledi ve vücutlarından İnterlökin-11'in tamamen temizlenmesi için düzenli olarak geliştirilen ilacı verdi.


Araştırma sonucunda farelerin daha canlı ve parlak göründüğü kaydedildi. İnterlökin-11 eksikliği yaşayan farelerin daha az hastalandığı sonucuna ulaşıldı. Kullanım için uygun bulunan ilacın insanlarda test edildiği ancak bireylerdeki yaşlanma karşıtı sonuçlarının henüz bilinmediği ifade edildi. Bilim adamları, farelerde ulaştıkları sonuçların insanlarda da etkili olacağını düşündüklerini belirtti.

#Fare
#İlaç
#Yaşlanma
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