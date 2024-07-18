Farelerin ömrünü uzatan ilaç insanlarda da yaşlanma karşıtı etki gösterebilir

"Nature" dergisinde yayımlanan araştırmada, insan vücudunun gelişiminde önemli rol oynayan ve yaşlanmayı tetiklediğine inanılan protein grubundan İnterlökin-11'e karşı bir antikor olarak geliştirilen ilacın laboratuvar hayvanlarında başarılı olduğu ve ömürlerini yüzde 25 uzattığı ifade edildi.





Araştırmaya göre, İngiltere ve Singapur'daki ekip, öncelikle interlökin-11 üretememeleri için laboratuvar farelerinin genetiğini değiştirdi. Araştırmacılar daha sonra farelerin insanda 55 yaşa karşılık gelen 75 haftalık olmasını bekledi ve vücutlarından İnterlökin-11'in tamamen temizlenmesi için düzenli olarak geliştirilen ilacı verdi.



