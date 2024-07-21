Faslı İslam âlimi Türkiye'ye geliyor

Ünlü Faslı İslam Filozofu Taha Abdurrahman, İslâm Düşünce Enstitüsü’nün (İDE) davetiyle Türkiye'ye geliyor. İstanbul ve Ankara’da konferans verecek olan 80 yaşındaki profesör, yeni kitabının tanıtımını da ülkemizde yapacak. Farklı ülkelerde felsefe cemiyetlerinde bulunan Abdurrahman, dil ve varlık felsefesi başta olmak üzere usûl-i fıkıh, ilmü’l-ahlâk, ilm-i kelâm üzerine çalışmalar yaptı. 6 dil bilen Abdurrahman; 30'a yakın eser kaleme aldı.

Çocukluğu II. Dünya Savaşı sonrası, İslâm coğrafyasında ve tüm dünyada meydana gelen sömürge karşıtı hareketlerin doğduğu yıllarda geçen Abdurrahman, ilk İslâmî ilimler ve hafızlık eğitimini babasından aldı. Daha sonra dil felsefesi ve mantık gibi farklı alanlarda tahsilini sürdürdü. İDE’nin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Görmez, Abdurrahman'ı şu sözlerle anlattı: “Modern zamanların bütün sorularına cevap verebilecek ve sorunlarına çözüm üretebilecek yeni bir İslam felsefesi inşa etmeyi hedeflemiştir. Özgün düşünceyi ve kültürel bağımsızlığı esas alan bir İslam felsefesinin imkan dahilinde olduğundan söz etmiştir. Taha Abdurrahman’ın felsefesini özgün kılan en önemli yönlerinden birisi, yeni bir ahlak felsefesini inşa etme çabasıdır. O, bu çabasıyla ahlakı merkeze alan yeni bir İslam ahlak felsefesinin mümkün olabildiğini göstermiştir. Ona göre insanın insanlığını belirleyen akıl değil; ahlaktır. O, ahlakı bir nazariye olarak değil, bir pratik olarak ele almış; ahlakın nazari ve ameli cihetini birbirinden ayırmamıştır.”