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Faslı İslam âlimi Türkiye'ye geliyor

Kültür Sanat Servisi
04:00 - 21/07/2024 Pazar
Güncelleme: 06:52 - 21/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Taha Abdurrahman
Taha Abdurrahman

Ünlü Faslı İslam Filozofu Taha Abdurrahman, İslâm Düşünce Enstitüsü’nün (İDE) davetiyle Türkiye'ye geliyor. İstanbul ve Ankara’da konferans verecek olan 80 yaşındaki profesör, yeni kitabının tanıtımını da ülkemizde yapacak. Farklı ülkelerde felsefe cemiyetlerinde bulunan Abdurrahman, dil ve varlık felsefesi başta olmak üzere usûl-i fıkıh, ilmü’l-ahlâk, ilm-i kelâm üzerine çalışmalar yaptı. 6 dil bilen Abdurrahman; 30'a yakın eser kaleme aldı.


SALI İSTANBUL ÇARŞAMBA ANKARA'DA

Çağımızın önemli İslam mütefekkiri Prof. Abdurrahman, 23 Temmuz Salı Günü 18.00’de İstanbul’daki TDV İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) “Özgün Bir İslam Felsefesi Nasıl İnşa Edilir?”; 24 Temmuz Çarşamba Günü de Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu'nda “Müslümanca Düşünmek: Tefkir ve Tefekkür” başlığında konferans verecek. 25 Temmuz’da ise Ankara’da faaliyet gösteren İDE’de yeni kitabının tanıtımını yapacak.


YENİ BİR AHLAK FELSEFESİ İNŞA ETTİ

Çocukluğu II. Dünya Savaşı sonrası, İslâm coğrafyasında ve tüm dünyada meydana gelen sömürge karşıtı hareketlerin doğduğu yıllarda geçen Abdurrahman, ilk İslâmî ilimler ve hafızlık eğitimini babasından aldı. Daha sonra dil felsefesi ve mantık gibi farklı alanlarda tahsilini sürdürdü. İDE’nin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Görmez, Abdurrahman'ı şu sözlerle anlattı: “Modern zamanların bütün sorularına cevap verebilecek ve sorunlarına çözüm üretebilecek yeni bir İslam felsefesi inşa etmeyi hedeflemiştir. Özgün düşünceyi ve kültürel bağımsızlığı esas alan bir İslam felsefesinin imkan dahilinde olduğundan söz etmiştir. Taha Abdurrahman’ın felsefesini özgün kılan en önemli yönlerinden birisi, yeni bir ahlak felsefesini inşa etme çabasıdır. O, bu çabasıyla ahlakı merkeze alan yeni bir İslam ahlak felsefesinin mümkün olabildiğini göstermiştir. Ona göre insanın insanlığını belirleyen akıl değil; ahlaktır. O, ahlakı bir nazariye olarak değil, bir pratik olarak ele almış; ahlakın nazari ve ameli cihetini birbirinden ayırmamıştır.”


İslam Alimleri Vakfı'ndan sosyal medyadaki tartışmalara tepki: Hiç kimse İslam'ı tağyir ve tahrif edemez

İslam Alimleri Vakfı, son dönemde sosyal medyada 'İslam tartışmaları' adı altında yayılan yayınlara yönelik açıklamada bulundu. Vakfın Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, ilahiyat hocalarını temsil; ilmî yeterlilik bakımından salahiyeti olmayan kişilerce yapılan ve yapılacak açıklamaların hiç bir mesnedi ve ilmi değeri olmadığını belirtti. Bu tür çıkışların zaman zaman denendiğini ve Türkiye'ye karşı yürütülen provakasyonlara hizmet edeceğini ifade eden Hacımüftüoğlu, "Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim ve onun hayata tatbiki anlamına gelen İslam, İlahi teminat altındadır. Hiç kimse Onu tebdil, tağyir ve tahrif edemez." dedi.

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