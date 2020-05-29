Hayat Fatihin vefat ettiği Hünkar Çayırında 400 kişi Cuma namazı kıldı
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Fatih’in vefat ettiği Hünkar Çayırında 400 kişi Cuma namazı kıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet’in son seferine çıkarken vefat ettiği yer olan Hünkar Çayırı, 74 gün sonra kılınan ilk Cuma namazına ev sahipliği yaptı. 400 kişi, açık alanda birlikte saf tutarak namaz kıldı.

Haber Merkezi İHA
Hünkar Çayırı'nda cuma namazı kılındı.
Hünkar Çayırı'nda cuma namazı kılındı.


Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla 74 gün önce başlatılan cemaatle namaz kılma yasağı bugün sona erdi.

Cuma namazı kılındı.
  • Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet’in son seferine çıkarken vefat ettiği yer olan Hünkar Çayırı, 74 gün sonra kılınan ilk cuma namazına ev sahipliği yaptı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanan açık alanda toplanan 400 kişi birlikte saf tutarak namaz kıldı.

Hünkar çayırı

Sosyal mesafeye uygun saf tutuldu

Namaz öncesi Mehter Takımı’nın seslendirdiği marşlar ve Fetih Suresi’nin okunmasıyla İstanbul’un fethinin 567.’inci yılı kutlandı. Ardından alanda toplanan yaklaşık 400 kişi sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanan alanda Cuma namazını kıldı.

Hünkar çayırı

Türkiye’nin en kapsamlı dijital müzesi yapılacak

Programda açıklamalarda bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Uzun süreden sonra koronavirüs mücadelesi sonrası ilk cuma namazı kılınacak. Biz bu cuma namazının nerede kılıyoruz şuanda. Fatih’in otağı Hünkar Çayırı’nda kılıyoruz. Tesadüf güzeldir ki, 29 Mayıs 1453’te de İstanbul’un fethi ile beraber Fatih’in kıldığı ilk cuma namazının anısına da bugün burada bir cuma namazı idrak etmiş olacağız.

  • Burası onun otağı. Ordularıyla son sefere çıkarken burada tüm hazırlıkları kontrolden geçirip daha sonrasınde sefere çıkamadan vefat ettiği yer. Kendisinin ruhu şad olsun diyoruz. İnşallah onun burada bıraktığı hatırayı bizde bu alanda 195 dönümlük bu alan üzerinde tesis edeceğimiz tarih müzesi, tarih koridoru ve Türkiye’nin en kapsamlı dijital müzesinin yer alacağı bir alan haline dönüştürerek, uluslararası düzeyde bir alan haline burayı dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.

74 gün sonra camilerde cemaatle cuma
FOTOĞRAF 14
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Koronavirüs nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan Fatih Camii, bugünkü Cuma namazı itibarıyla kapılarını yeniden açtı.
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Fatih Camii'ne gelen vatandaşlar kademeli olarak içeriye alınırken, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda da sık sık uyarılar yapıldı.
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Kimi vatandaş kendi seccadesiyle camiye gelirken, seccade ve maskesi olmayanlara ise tek kullanımlık seccade ile maske dağıtıldı.
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Erzurum'un Oltu ilçesinde 390 yıllık tarihi Aslanpaşa Cami'sinde cuma namazı kılındı. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır cuma namazlarının cemaatle kılınmadığı camide çok sayıda vatandaş saf tuttu.
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Çamlıca Camiinde vatandaşlar cuma namazını kıldı.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan 800 yıllık tarihi Ulu Cami'de ilk cuma namazı kılındı.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, Diyarbakır'da belirlenen camilerde kılındı.
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Vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namazlarını kıldı.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, Siirt'te belirlenen camilerde kılındı. Vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namazlarını kıldı.
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Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı
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Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı
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Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı
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74 gün sonra camilerde cemaatle cuma
Koronavirüs nedeniyle 16 Mart'tan beri kapalı olan cami ve mescitler 2,5 ay sonra cuma namazıyla toplu ibadete açıldı. Cuma namazını Fatih Camisi'nde kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde, sosyal mesafeye dikkat edilmesi uyarısında bulundu.



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