Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Fazıl Say 50. sanat yılını kutladı

Fazıl Say 50. sanat yılını kutladı

10:0329/04/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Say CSO Ada Ankara'da sahne aldı.
Say CSO Ada Ankara'da sahne aldı.

Say farklı dönemlerden eserlerini seslendirdi.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 50. sanat yılı dolayısıyla düzenlenen "Piyano Başında 50 Yıl" konseriyle sanatseverlerle buluştu. CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da sahne alan Say, yeni bestelerinin yanı sıra kariyerinin farklı dönemlerinden seçtiği piyano eserlerini seslendirdi.Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Say, dinleyicilere her bir parça hakkında bilgiler de aktardı. Performansıyla dinleyicilerden büyük beğeni toplayan Say, sanat hayatının 50. yılına özel konser serisinin ikincisini Ankara'da gerçekleştirmiş oldu.




#Fazıl Say
#Cso Ada Ankara
#Fazıl Say konseri
#Piyano Başında 50 Yıl
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sehiv secdesi nasıl yapılır? Sehiv secdesinin hükmü nedir?