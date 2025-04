Fazıl Say 50. sanat yılını kutladı

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 50. sanat yılı dolayısıyla düzenlenen "Piyano Başında 50 Yıl" konseriyle sanatseverlerle buluştu. CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da sahne alan Say, yeni bestelerinin yanı sıra kariyerinin farklı dönemlerinden seçtiği piyano eserlerini seslendirdi.Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Say, dinleyicilere her bir parça hakkında bilgiler de aktardı. Performansıyla dinleyicilerden büyük beğeni toplayan Say, sanat hayatının 50. yılına özel konser serisinin ikincisini Ankara'da gerçekleştirmiş oldu.