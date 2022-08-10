Fazıl Say İmamoğlu'nu yerden yere vurdu: Alay mı ediyor bizimle?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda bir Karadeniz turu düzenlemiş ve yanında bazı gazetecileri de götürmüştü. İmamoğlu'nun organizasyonunda gazeteci Nagehan Alçı'nın yer alması sert tepkilere neden olmuştu.

CHP'ye oy veren birçok sanatçı tarafından eleştiri bombardımanına tutulan İmamoğlu, konuşma esnasında parmağını sallayarak, kendisini eleştirenlere, "Akıllı olmaya davet ediyorum. Vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" demişti.



SAY'DAN İMAMOĞLU'NA SALVOLAR

Ekrem İmamoğlu aylar sonra yine o gazetecilerden Nagehan Alçı'ya röportaj verince Ünlü Piyanist Fazıl Say tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu. 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddia edilen İmamoğlu, Fazıl Say'ı oldukça kızdırdı.

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Twitter hesabından İmamoğlu'nu hedef alan Say, "Aday filan asla göstermemeli. CHP, alay mı ediliyor bizlerle?" dedi.

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu paylaşımlarını etiketleyen Say'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ya Nagehan ve eşinin mağdur ettiği Atatürkçüler, demokratlar, çağdaş insanlar ne olacak? Evleri basılanlar? Hasta yatağından alınanlar? Bu ülkeyi savunan bizler çok mu keyif aldık mahkemelerde filan sürünürken? Bu yüzden pişmanım hayal kırıklığım büyük. Sadece ben değil. Çoğumuz.

Paylaşımının devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Say, "Kimin üstüne yürümek bu? Onu avucunda taşıyan, koruyan, İstanbul'u kazanmasında en büyük desteği veren kitlelere de kurumlara da partilere de resmen saygısızlık bu." ifadelerini kullandı.

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Say paylaşımının devamında İstanbul seçimlerini İmamoğlu'nun kazanmadığını vurgulayarak, "Benim için İstanbul'u asıl kazanan zaten Canan'dır. (Kaftancıoğlu) Asıl kahramanı odur. O yüzden bedel ödetilen mahkemelerde süründürtülen de Canan oldu. Benim gittiğim ilk celsesinde Ekrem İmamoğlu yoktu bile. Çok tuhafıma gitmişti. Genco Erkal mahkemesinde de. Sonra? Nagehan. Hadi canım sende." paylaşımını yaptı.



İMAMOĞLU'NUN OTOBÜS POZUNA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Fazıl Say, Ramazan Bayramı'nda Karadeniz seyahatine çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gezisine HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'yı davet etmesine de tepki göstermiş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, '10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için televizyonlarda yaygara koparan ve ceza almamı başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur.' demişti. Paylaşımının devamında İmamoğlu'nu etiketleyen Say, "Onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak?" diye sormuştu.

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10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için Televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan, ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın,



gönlümün en uzağında bile yeri yoktur.



Ve onunla poz vermiş biri.

O da o uzaklara gitti.

Şimdi ne olacak? @ekrem_imamoglu — Fazıl Say (@fazilsaymusic) May 6, 2022

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GÜNDEM İmamoğlu'nun otobüs pozuna bir tepki de Fazıl Say'dan geldi: Şimdi ne olacak?