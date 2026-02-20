Fenerbahçe maçını tribünden izleyen Özgür Özel karşılaşma öncesi 'Uğur getirmek için geldim' dedi: Yenilgi sonrası eleştiri yağmuru

Fenerbahçe sahasında konuk ettiği İngiliz ekibi Nottingham Forest'la karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Nottingham 3-0 kazandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karşılaşmayı yerinden izlemek için Chobani Stadyumu'nda gitti.









'UĞURLU GELECEĞİNİ UMUYORUM'

Maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, bir gazetecinin "Fenerbahçe'ye uğurlu gelecek misiniz?" sorusuna "Ben zaten Fenerbahçe'ye gönülden bağlıyım. Bütün takımlarımız gibi Avrupa'da Fenerbahçe'yi destekliyoruz. Bugün de uğurlu geleceğini umuyorum. Büyük başarı bekliyorum. Skor tahminim 4-1.” diyerek yanıt verdi.

Daha sonra stadyumdaki yerini alan Özel, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını protokol tribününden takip etti.

'GİTTİĞİN YERİ KURUTTUN ÖZGÜR EFENDİ'

Fenerbahçe 90 dakikanın sonunda sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Özgür Özel'in maç öncesinde karşılaşmayla ilgili sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem oldu. Birçok Fenerbahçe taraftarı Özgür Özel'le ilgili yorumda bulundu.

CHP'ye mensup sarı-lacivertli taraftarlar dahi Özgür Özel'in maç öncesindeki açıklamalarına hem tepki gösterdi hem Özel'i tiye aldı.

CHP'li Fenerbahçe Kongre Üyesi Tolgahan Erdoğan da sosyal medya hesabından Özgür Özel'in açıklamalarını alıntılayarak "Gittiğin yeri kuruttun Özgür Efendi" paylaşımı yaptı.











