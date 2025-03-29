Fetih İnsani Yardım Vakfı'nın himayesinde 7 kişilik kadın ekibi Suriye'de umutları yeşertti

Fetih İnsani Yardım Vakfı'nın himayesinde 7 kişilik kadın ekibi Suriye’yi ziyaret etti. Ekip yüzlerce kişiye zekat dağıtımı gerçekleştirdi, yetimlerle iftar yemeğine katıldı ve çocuklara bayramlık ve hediyeler dağıttı. 7 kişilik kadın ekibi yaptığı faaliyetlerle üç günlük ziyaretinde Suriye’de umutları yeşertti.
Ziyaretin ilk gününde Darul Vahid Okulu’nda eğitim gören 105 yetim çocuğun ailesine zekât dağıtımı yapan ekip, Muhammed Mursi Yetim Yaşam Merkezi'nde ise 200 yetime iftar hazırladı. 300 kişiye iftarlık dağıtımı gerçekleştirdi.
Ekip, Halep’te siyasi büro yöneticisi Abdulvahhab Abu Yasin’le görüştü. Yapılan görüşmelerde Suriye’nin geleceği ve yapılabilecek iş birlikleri konuşuldu. 24 Mart tarihinde Suriye’ye giden ekip bölgede dolu dolu üç gün geçirdi.
ÇOCUKLARIN BAYRAM SEVİNCİNE ORTAK OLDULAR
Bölgede geçirdikleri diğer günlerde Fetih Vakfı'nın Şam'da Al-Kadam mahallesinde hazırladığı 1000 kişilik iftar programına katılan ekip Fetih Vakfı tarafından Kabun bölgesinde kurulan bayramlık çadırında yüzlerce çocuğa bayramlık ve hediye dağıttı.
Bayramlık çadırını ziyarete gelen Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Burhan Köroğlu ile görüşen ekip Suriye Ordusu’nda görev yapan Tuğgeneral Muhtar Turki ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede devrim sürecinin hazırlıkları ve Suriye’nin bölgedeki geleceği hakkında bilgi aldı.