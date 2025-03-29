Fetih İnsani Yardım Vakfı'nın himayesinde 7 kişilik kadın ekibi Suriye'de umutları yeşertti

Ziyaretin ilk gününde Darul Vahid Okulu’nda eğitim gören 105 yetim çocuğun ailesine zekât dağıtımı yapan ekip, Muhammed Mursi Yetim Yaşam Merkezi'nde ise 200 yetime iftar hazırladı. 300 kişiye iftarlık dağıtımı gerçekleştirdi.

Ekip, Halep’te siyasi büro yöneticisi Abdulvahhab Abu Yasin’le görüştü. Yapılan görüşmelerde Suriye’nin geleceği ve yapılabilecek iş birlikleri konuşuldu. 24 Mart tarihinde Suriye’ye giden ekip bölgede dolu dolu üç gün geçirdi.

ÇOCUKLARIN BAYRAM SEVİNCİNE ORTAK OLDULAR

Bölgede geçirdikleri diğer günlerde Fetih Vakfı'nın Şam'da Al-Kadam mahallesinde hazırladığı 1000 kişilik iftar programına katılan ekip Fetih Vakfı tarafından Kabun bölgesinde kurulan bayramlık çadırında yüzlerce çocuğa bayramlık ve hediye dağıttı.