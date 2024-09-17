Filistin Atlası kitabı tanıtıldı

Çocukları Filistin’in tarihi ve kültürüyle tanıştırmak için “Filistin Atlası” kitabı, Erdem Çocuk tarafından yayımladı. Filistin’in özgürlük mücadelesini çocuk hakları perspektifinden ele alan “Filistin Atlası”, P4C (Philosophy for Children) yöntemi kullanılarak çocukları düşünmeye ve eleştirel bakış açısı geliştirmeye teşvik ediyor. Ayşe Çam’ın kaleme aldığı, Zeynep Yıldırım’ın resimlendirdiği kitap, çocukların eğitim hakkını merkeze alıyor. 5 yaş ve üzeri için hazırlanan hikâye kitabı, çocukları Filistin’in şehirlerinde düşündürüp keşif dolu yolculuğuna çıkarıyor.

Pazar günü yapılan tanıtım toplantısında konuşan Erdem Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Melike Günyüz, 7 Ekim’den bu yana Filistin’de yaşanan dramı çocukların anlayabileceği şekilde aktarmak için çalıştıklarını belirtti. Yazar Ayşe Çam, kitapta Yağız ve Kerime adlı kardeşlerin Filistin’deki çocuklara götürmek için hazırladığı hediyelerin hikâyesini anlattıklarını söyledi. Çam, “Bu çalışmayı yaparken Filistin’in tüm şehirleriyle, doğru bir mekân algısıyla, umut dolu bir hikâyeyle çocukların zihninde yer almasını istedik” dedi. Kitabın; İngilizce, Arnavutça, Arapça, Farsça, Azerbaycan Türkçesi, Bengalce, Kürtçe, Endonezce ve Malayca dillerinde yayımlanması planlanıyor.