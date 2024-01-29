Filistin edebiyatı hafızayı canlı tutuyor

30. yaşını kutlayan Yeni Şafak’ın “30. Yıl Konuşmaları”nın ilk konuğu kuruluşundan itibaren gazetede yazan usta hikayeci Mustafa Kutlu oldu. Gazetenin editör, muhabir ve tasarımcılarıyla bir araya gelen Kutlu, yeniden hikaye yazacağının da müjdesini verdi. 50 yıllık hikayeciliğe ara verip üç fikir kitabı yayınlayan Kutlu, “Allah sağlık verirse yine hikâye yazacağım. Fikir kitaplarını aradan çıkarmak için yazmayı bırakmıştım. Benim gibi yazma alışkanlığı olanların durması kolay değil. Yine bir kasaba hikayesi yazacağım” dedi.