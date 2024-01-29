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Hayat

Filistin edebiyatı hafızayı canlı tutuyor

4. Esenler Öykü Günleri, son gününde “Filistin Öyküleri” oturumuna ev sahipliği yaptı. Filistin’deki İsrail zulmünün edebiyata yansımalarının ele alındığı oturumda, Peren Saygılı Mut ve Osman Koca konuştu.

Sevda Dursun
Sevda Dursun
04:00 - 29/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 07:00 - 29/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Öykü Günleri’nin son oturumunda yazar Bülent Ayyıldız ve yazar Ahmet Melih Karauğuz söz aldı.
Öykü Günleri’nin son oturumunda yazar Bülent Ayyıldız ve yazar Ahmet Melih Karauğuz söz aldı.

Oturumun moderatörlüğünü üstlenen Kürşat Çelik, Filistin’de yaşananların roman ve filmlerden öğrenildiğini belirtti. Osman Koca ise Filistin direniş edebiyatının mimarının Cezayir olduğuna dikkat çekerek, “Cezayir öykülerinde bağımsızlık, özgürlük, halk arayışları ve Batı’ya eleştiri varken Filistin edebiyatı Cezayir’e göre bir kavganın, mücadelenin ve dramın hikâyesidir” diye konuştu.


DİRENİŞİ KİTAPLARDAN ANLAMAK

Peren Saygılı Mut ise Filistin direniş edebiyatının halkın mücadelesini ve kültürünü anlamak için önemli bir rehber olduğunu belirtti. Mut, edebiyatçıların kalemiyle mücadele ettiğine vurgu yaparak, “Edebiyat yoluyla hafızayı canlı tutmak Filistin direnişinin en önemli mottolarından biridir. Diğeri de yaşanan zulmü tüm dünyaya duyurmaktır. Filistin edebiyatı bunu çok güzel başardı” dedi.Öykü Günleri’nin son oturumunda yazar Bülent Ayyıldız ve yazar Ahmet Melih Karauğuz söz aldı. Etkinlik, konserle sona erdi.


#Kültür Sanat
#Filistin
#edebiyat
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