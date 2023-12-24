Filistin için öykü!

Aykut Ertuğrul yönetiminde iki ayda bir yayımlanan Post Öykü, 55. sayısına ulaştı. 168 sayfalık derginin kapakları ‘Filistin’li. Ön kapaktaki resim Mısırlı sanatçı Wafaa Said’e ait. Arka kapaktaysa değişik dillerde “Nehirden denize kadar özgür Filistin” yazısı var. Okumaya Mustafa Alpay’la Bartu Çay’ın hazırladığı Gündem haberleriyle başlıyoruz. İlk öykü Cemal Şakar’dan: Köyün Mutlu Kaderi. Peşinden iki çalışma geliyor. Arda Arel’den Ateşi Çağırmak ve Beyza Yıldız’dan Paro, Ah! Paro. Bu sayının diğer öykücüleri Bülent Ayyıldız, Saim Serhat Arslan, Zeynep Şule Kaya ve Akif İhsan Kaya. Misafir hikâyeci Memduh Şevket Esendal, Çamaşırcı Kadın’la öykücülere katılmış. Epigraf’ta Cahit Zarifoğlu’ndan alıntı yapılmış. Hikâyeci Arda Arel’le Bartu çay konuşmuş. İlgi çekici söyleşinin bağlığı: Herkes Yazar Olacak, Herkes Okur Olacak Diye Bir Kaide Yok. Bir başka söyleşiyi Abdullah Ezik yapmış. Ezik, Bora Chunk’la Lanetli Tavşan kitabı üzerine konuşmuş. Necip Tosun, Kemal Tahir’in yazma derslerini konu almış. Diğer eleştiri yazarları Cemal Şakar, Beyza Yıldız, Merve Uygun, Bülent Ayyıldız ve Mustafa Alpay. Hikayesi’nde Yelda Özdemir Çelik imzasını görüyoruz. Çapraz Okumalar’da Fürüzan’ın Parasız Yatılı’sı masaya yatırılmış. Filistin ağırlıklı sayıya katkı sunan diğer isimler, İlhan Durusel, Gülşen Funda, Merve Uygun, Banu Karakaş, Beyza Ceran, İrem Şimşek, Ali Yağan, Büşra Çoşkun,Yelda Sözdemir Çelik ve Bartu çay. Öykünün kalesi Post Öykü’ye, 0 212 467 67 17 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Değinmeler...

Bu hafta Değinmeler’i Filistinli bir şairin dizelerine açtım. 19 Temmuz 1979 doğumlu Ghayath Almadhoun, aynı zamanda Suriyeli ve İsveçli bir şair. Türkiye’de katıldığı bir şiir festivalinde “... Gazze’de yaşayan akrabalarımdan 28 kişi hayatını kaybetti. Sadece tek bir bombalamada 24 akrabam şehit edildi. Bunlardan 9’u çocuk yaştaydı” diye konuşan şairin dizeleri şöyle: Sanal bir dünyada olsaydık / Savaşı, televizyonun düğmesini kapatır gibi sona erdirirdim / Ama biz kahpe bir dünyada doğduk / Ve biz insanlar kahpe bir dünyada doğduk / Zaman bir daktiloya dönüşüyor / Ve ölüler şiirlere.

Post Öykü’den:

Kemal Tahir’in en önemli özelliklerinden biri de “Türk romanı”yaratma uğraşı, arzusu ve girişimidir. Kuşkusuz bu Türk romanının o güne değin gelen yapısına, içeriğine yönelik bir itiraz hem de geleceğine ilişkin tasarımdır. Notlar’da Tahir’in bir “Türk romanı” yaratabilmek için nasıl büyük bir çaba içine girdiği görülür.

Necip Tosun

4 soru: MUSTAFA KURT

1 Size dergi okuru diyebilir miyiz?

1990’lı yıllardan başlayarak son on yıla kadar iyi bir dergi okuru olduğumu söyleyebilirim. Hatta bu dönemde Cumhuriyet döneminde çıkmış pek çok dergiyi de taramaya veya edinmeye gayret ettim. Bunun için Millî Kütüphane ve sahaflarda hayli zaman geçirdim.





2 Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Kitap-lık, Kayıp Kayıt, Şiraze ve Türk Dili dergilerini düzenli olarak takip ediyorum. Buzdokuz, Hece, Heceöykü, Söğüt ve Türk Edebiyatı dergilerini de bazı sayılarını kaçırsam da takip etmeye çalışıyorum.





3 En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Şair Mehmet S. Fidancı’nın Ankara’da çıkardığı Kayıp Kayıt’ta “Yazma Arzusu” üst başlığını taşıyan, yazma uğraşı ve süreçleri üzerine dizi yazı yazıyorum. Ayrıca Hece dergisinin ocak ayında çıkacak “İsmet Özel Özel Sayısı”na da bir yazıyla katkıda bulundum.





4 Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Doğu Batı dergisinin Türk ve Dünya şiiriyle ilgili özel sayıları oldukça kapsamlı yazılar içeriyor. Onları sırayla okuyorum. Hece’nin yeni döneminde yeni açılan köşeler ilgimi çekiyor. Türk Dili’nde İbrahim Şahin Hoca’nın saf şiirle ilgili çevirdiği birkaç metin gerçekten ufuk açıcı. Söğüt’ün dosya konuları ile Kayıp Kayıt’ın şair ve hikâyecilerini ilgiyle okuyorum.

“O benim ruhumun ruhu”

Olağan Hikâye, 20. sayısıyla okura “Merhaba” dedi. 112 sayfalık derginin yayın yönetmenliğini Yunus Emre Özsaray yapıyor. Özsaray’ın giriş yazısından bir alıntı yapmalıyım: Ölüyoruz ama kulaklarımızda “O benim ruhumun ruhu” cümlesi yankılanıyorken ruhların dirilişine de şahitlik ediyoruz. Ön kapağında Nadide Zamanoğlu’nun çizim çalışması bulunan yeni sayının dosya konusu Filistin. Sebahat Meraki’nin Makus tarih başlıklı çalşmasıyla açılan dosyaya, Rabia Altuntaş, Merve Çakır, Büşra Çelik, Oğuzhan Oğuzbey ve Keziban Soylu destek veriyor. Özsaray’ın çalışmasıyla başlayan bu sayının diğer hikâyecileri Gökhan Yılmaz, Ayşe Atila, Melek Tosun, Büşra Tümkaya, Elif Canıbek Kesikoğlu, Rümeysa Oğuz, Hümeyra Dutar, Hüseyin Kılıç, Hasan Akay, Buket Uçar, Yavuz Ahmet ve Maruf Öztoprak. Hikaye bahsi Eren Buğdaycı’nın Delik Deşiğim İnan başlıklı metniyle bitiyor. Yazar Kafası’nın söyleşi konuğu Esra Kahya. Bir başka söyleşi konuğu da Feyza Ay. Söyleşinin sonunda Ay’ın bir hikâyesine de yer verilmiş. Dört Köşe’nin her bir köşesinde Şeyda Başer Eroğlu, Recep Terler, Emrah Kurul ve Ömer Çelik var. Gökhan Yılmaz bir Feyza Ay kitabını incelemiş. Sözüm On’a’da on soru Rümeysa Oğuz’a sorulmuş.Bu sayıya katkı veren diğer yazarlar Büşra Çelik, M. Enis Özel, Kenan Yanık ve Osman Bulut. Olağan Hikâye’ye olaganhikaye@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.







