Filistin Müzesi İstanbul’a geliyor

Gazze’deki tarihî ve kültürel mirasın yok edilişini vurgulamak amacıyla getirilen eserler, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak. Sergi, İsrail bombardımanlarıyla tarihin en eski tapınaklarının yok olması temasında hazırlanacak. “Nuh’un Gemisi” Filistin kültür alanlarının yanı sıra, özgün değerlerin, fikirlerin ve kültürel belleğin yok edilişini de konu alacak. Nuh’un Gemisine binenler gibi bölgeden taşınan eserler, Filistin’in kültürel ve yerel kimliğinin muhafaza edilmesine ve tarihi belleğin gelecek kuşaklara, -geçmişten geleceğe- aktarılmasının önemine dikkat çekecek.