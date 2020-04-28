Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Filistin yönetiminden, İsrailin tezlerini destekleyen BAE dizilerine tepki
KÜLTÜR SANAT

Filistin yönetiminden, İsrail’in tezlerini destekleyen BAE dizilerine tepki

Filistin yönetimi, Suudi Arabistan menşeli televizyon kanalında Filistinlilerin tarihi tezlerini kötüleyip İsrail yanlısı içerik üreten

Filistin yönetimi, Suudi Arabistan menşeli televizyon kanalında “İsrail’le normalleşmeyi teşvik eden ve Filistinlileri kötüleyen” Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) dizilerinin yayınlanmasına tepki gösterdi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) dizilerinin yayınlanmasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
Daha önce de bir Türk devleti olan Memlüklüler üzerinden Osmanlı ve Türklüğü aşağılamışlardı.
Daha önce de bir Türk devleti olan Memlüklüler üzerinden Osmanlı ve Türklüğü aşağılamışlardı.

Filistin Kültür Bakanı Atıf Yusuf yaptığı yazılı açıklamada, "Ramazan ayında bazı Arap kanallarında, Filistin topraklarının çalınmasını anlatan Arap ulusal tarihini çarpıtan karşı anlatımı destekleyen bazı dizilerin yayınlandığı görülüyor." ifadelerini kullandı.

Yusuf, adlarını belirtmediği dizilerin, "İşgal devletinin niyetinin arkasından sürüklenme, onu normalleştirme” ve düşmana hizmet etme" anlamına geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu, tarihi çarpıtmadır ve Filistin hakkındaki Arap, İslam ve Hristiyan yorumuna aykırıdır. Dolayısıyla kültür cephesi, karşı anlatıma karşı çok güçlü olmalıdır."

Osmanlı karşıtı diziler de yapılıyordu.

Yayından kaldırılmalı

Söz konusu dizilerin yayından kaldırılması gerektiğini savunan Yusuf, Arap sanatçı ve oyunculara Filistin ve Arap ulusal düşüncesine uygun kültürel çalışmalarda rol alma ve İsrail’le normalleşmeyi reddetme çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan’ın MBC kanalında ramazan ayı münasebetiyle yayınlanan BAE menşeli "Mahrac 7" ve "Umm Harun" adlı dizilerde İsrail’le normalleşmeyi teşvik, Filistin halkına da hakaret edilen birçok sahnenin yer aldığı belirtilmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye küstah uyarı!
DÜNYA
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye küstah uyarı!
Abone Ol Google News
İyileşen hastada rekor yükseliş

İyileşen hastada
rekor yükseliş

​Bakan Koca, son 24 saatin tablosunu açıkladı.
THY 28 Mayısa kadar uzattı

THY 28 Mayıs'a kadar uzattı

Tüm iç ve dış hat seferleri ile ilgili yeni karar.
Sözde temsilci bakın kim çıktı

Sözde temsilci
bakın kim çıktı

​Yayına muhabir diye terör örgütü liderinin eşini bağlamışlar.
Afrin'i kana buladılar

Afrin'i kana buladılar

​YPG/PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı.
​Faşist bir kafayla karşı karşıyayız

​Faşist bir kafayla karşı karşıyayız

AK Parti Sözcüsü Çelik'in MYK sonrası açıklamaları.
En tehlikeli<br>virüs açlık

En tehlikeli
virüs açlık

Dünyada her gün 8220 çocuk açlıktan ölüyor

Eldivenleri çift değil tek saymışlar

Eldivenleri çift değil tek saymışlar

​İngiltere'de bir sağlık skandalı daha.

BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
Bir müddet daha...

Bir müddet daha...

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.
O polis tutuklandı

O polis tutuklandı

​Adana'da uygulamadan kaçan genci vurmuştu...
Türk halkının <br>iki özlemi

Türk halkının
iki özlemi

​'Evde kalma sürecinde özlenenler' araştırması sonuçlandı
Yakında devre girecek

Yakında devre girecek

Solunum cihazından sonra dijital röntgen cihazı geliyor.
İlk müjde Malatya'dan

İlk müjde Malatya'dan

Plazma tedavisi uygulanan koronavirüs hastası iyileşti
Ligleri iptal ettiler

Ligleri iptal ettiler

​Fransa'da 2019-20 sezonu oynanmayacak.
Maskeler iş yerinde!

Maskeler iş yerinde!

​SGK'lı çalışanlar eczaneye gitmeyecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.