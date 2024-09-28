Filistin’e sanatla duyarlılık çağrısı: Ortak paydamız insanlık

“Elbette Filistin’deki tüm mazlumlar bizlerden uzanacak elleri bekliyor. Fakat bu eli uzatmaya insanlığımızın kanıtı olarak bizim daha çok ihtiyacımız var. Bu eli uzatmak lütuf değil bir insanlık görevidir. İsrail’in insanlık dışı katliamlarına göz yumarsak onlardan bir farkımız kalmıyor. Dünyayı insanlık âlemi ile yeniden buluşturacaksak bunda sanatın rolü etkili olacaktır. Ben tüm alanlardan sanatçı arkadaşlarımızı insanlık ortak paydası etrafında toplanmaya ve sanatla bir duyarlılık ortaya koymaya çağırıyorum. Hüznümüzün yansıması olarak ortaya çıkan bu çalışma da anlattığım gayede küçük bir adım olarak görülürse ne mutlu bana”