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Filistin’e sanatla duyarlılık çağrısı: Ortak paydamız insanlık

Filistin’e sanatla duyarlılık çağrısı: Ortak paydamız insanlık

14:2628/09/2024, Cumartesi
G: 28/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Gülşah Köseoğlu, Filistin'e destek için sanatla dayanışma çağrısı yaptı.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Gülşah Köseoğlu, Filistin'e destek için sanatla dayanışma çağrısı yaptı.

Tezhip ve Minyatür Sanatçısı Gülşah Köseoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Gazze'de yaşanan dramı insanlara anlatabilmek amacıyla minyatür tekniği kullanarak çizdiği ve “Özgür Filistin” ismini verdiği suluboya resim çalışmasıyla dikkat çekti. Köseoğlu, tüm sanatçılara insanlığın ortak paydası etrafında bir araya gelmek ve bu konuda eserler ortaya koymaları için çağrıda bulundu. Eserlerin satışından elde edilecek gelir sanat çalışmalarına bağışlanacak.

Dünyanın gözü önünde uzun süredir devam eden katliama dikkat çekmek ve Filistin’deki manevi mirası unutturmamak gayesiyle yapılan açıklama, düzenlenen eylem ve boykotların arasında özellikle sanat eserleri büyük bir önem arz ediyor.


İnsanlığın bugünkü duyarlılığının yarınlara da yansıması olacak çalışmalardan birini yakın zamanda tamamlayan Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Gülşah Köseoğlu, sanat ve sanatçının her şeyden önce bir insan olarak ortaya koyduğu duruşun, eserleriyle anlam kazanacağını söyledi.

İNSANLIĞIN FİLİSTİN’E EL UZATMAYA İHTİYACI VAR

Bugün insanlığın Filistin davasına sahip çıkmaya ihtiyacı olduğunu kaydeden Tezhip ve Minyatür Sanatçısı Gülşah Köseoğlu,
“Elbette Filistin’deki tüm mazlumlar bizlerden uzanacak elleri bekliyor. Fakat bu eli uzatmaya insanlığımızın kanıtı olarak bizim daha çok ihtiyacımız var. Bu eli uzatmak lütuf değil bir insanlık görevidir. İsrail’in insanlık dışı katliamlarına göz yumarsak onlardan bir farkımız kalmıyor. Dünyayı insanlık âlemi ile yeniden buluşturacaksak bunda sanatın rolü etkili olacaktır. Ben tüm alanlardan sanatçı arkadaşlarımızı insanlık ortak paydası etrafında toplanmaya ve sanatla bir duyarlılık ortaya koymaya çağırıyorum. Hüznümüzün yansıması olarak ortaya çıkan bu çalışma da anlattığım gayede küçük bir adım olarak görülürse ne mutlu bana”
dedi.

GELİRİ SANAT ÇALIŞMALARINA BAĞIŞLANIYOR

Sanatçının
“Özgür Filistin”
ismini verdiği ve minyatür tekniği kullanarak çizdiği suluboya resim çalışmasında, hilalin kuşattığı Kudüs’ün simge yapıları Mescid-i Aksa ve Hz. Ömer Camii’nin yanı sıra Filistin haritası içinde kanayan Gazze detayı, zeytin dalı ve Filistin çiçeği dikkat çekiyor.

Sanatçıları bu konuya daha fazla odaklanmaya çağıran ve çalışmasının
“Filistin”
ya da
“Kudüs”
içerikli karma sergilerde yer alabileceğini ifade eden Köseoğlu, eserin satışından elde edilecek geliri de aynı maksatla yapılacak sinema, film ya da sanat çalışmalarında kullanılmak üzere bağışlayacak.

#Filistin
#Necmettin Erbakan Üniversitesi
#sanat

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