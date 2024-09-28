Filistin’e sanatla duyarlılık çağrısı: Ortak paydamız insanlık

Tezhip ve Minyatür Sanatçısı Gülşah Köseoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Gazze'de yaşanan dramı insanlara anlatabilmek amacıyla minyatür tekniği kullanarak çizdiği ve “Özgür Filistin” ismini verdiği suluboya resim çalışmasıyla dikkat çekti. Köseoğlu, tüm sanatçılara insanlığın ortak paydası etrafında bir araya gelmek ve bu konuda eserler ortaya koymaları için çağrıda bulundu. Eserlerin satışından elde edilecek gelir sanat çalışmalarına bağışlanacak.
Dünyanın gözü önünde uzun süredir devam eden katliama dikkat çekmek ve Filistin’deki manevi mirası unutturmamak gayesiyle yapılan açıklama, düzenlenen eylem ve boykotların arasında özellikle sanat eserleri büyük bir önem arz ediyor.
İnsanlığın bugünkü duyarlılığının yarınlara da yansıması olacak çalışmalardan birini yakın zamanda tamamlayan Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Gülşah Köseoğlu, sanat ve sanatçının her şeyden önce bir insan olarak ortaya koyduğu duruşun, eserleriyle anlam kazanacağını söyledi.