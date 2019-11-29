Hayat Filistini sanatıyla anlatıyor
KÜLTÜR SANAT

Filistin’i sanatıyla anlatıyor

Filistinli sanatçı, ülkesinin hikayesini tellerden yaptığı eserlerle anlatıyor. 14 yıl boyunca foto muhabirliği yaparak ülkesinin uğradığı haksızlıkları kamerayla gösteren Hatib, bakır ve çelik tellerle bu çabasını sürdürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Heysem el-Hatib'in eserleri
Heysem el-Hatib'in eserleri

DİRENİŞİN SEMBOLLERİ

Filistinli sanatçı Heysem el-Hatib, direnişin sembolleri ve Filistin geleneğine ait figürleri tellere şekil vererek ortaya koyduğu eserlerine yansıtıyor. İkinci İntifada sırasında babasının yanında İsrail askerlerinin vurduğu Muhammed Durra, Filistin’in geleneksel kıyafetlerinden kefiye, sanatçının bakır ve çelik tel kullanarak yaptığı eserlerin başında geliyor.

ARKADAŞLARI ŞEHİT OLDU

Foto muhabirliğinden modern sanata uzanan serüveninden bahseden Hatib, her iki işinde de İsrail’in ihlallerine vurgu yaptığını ve Filistin’in hikayesini anlattığını dile getirdi. Birçok arkadaşının İsrail makamlarınca tutuklandığını, yaralandığını veya şehit edildiğini ifade eden Hatib, “Filistinlilere yapılan haksızlıkları 14 yıl kameramla gösterdim, bugün ise yaptığım eserlerle” dedi.

İlk eseri Muhammed Durra

  • Muhammed Dura
  • ***
  • Muhammed Dura
  • Yaşadığı bölgedeki herkesin İsrail işgalinden ve Ayrım Duvarı’ndan dolayı sıkıntılara maruz kaldığını anlatan Hatib, telden yapılmış elleri kelepçeli bir insan heykelini göstererek, “Hangimiz bu durumu yaşamadık ki?” ifadelerini kullandı. Hatib, yaklaşık bir buçuk sene önce bu sanatı icra etmeye başladığını, ilk olarak Filistinli sembol çocuk Muhammed Durra modelini yaptığını ve eserinin sosyal medyada ses getirdiğini kaydetti.

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