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Hayat

Filistin’i Üsküdar’da resmediyor

Ressam Kasım Tan, Gazze'de yaşanan acıyı Üsküdar’da resmediyor.

04:00 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:50 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Gazzelilerin sesi olmayı amaçlayan Tan, üç hafta boyunca saat 13.00 ve 21.00 arasında tablosu üzerinde çalışacak. Tan, yaptığının bireysel bir eylem olduğunu dile getirerek “Filistin’de yaşanan olayları, ifadeleri güçlü bir şekilde ele alıp bir eser ortaya koymak istedim. 24 Mayıs’ta çalışmaya başladım. Vâlide-i Cedîd Camii’nin Marmaray’a bakan duvarında, Üsküdar Meydanındayız. Bu milletin Gazze halkına bir anıtı ya da hediyesi olarak yapılan bir eser” dedi. Tan’ın çalıştığı eser, Pablo Picasso imzalı “Guernico” tablosunu anımsatıyor.



#Soykırım
#Gazze
#Filistin
#Sanat
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