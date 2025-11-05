Filistinli ve Lübnanlı kadınların direnişi sahneye taşındı

Oyunun yönetmeni Lina Abyad, Lübnan ve Gazze’den tanıştıkları kadınların hikayelerini sahneye taşıdıklarını belirterek, “Oyunda savaş mağduru kadınların cesaretini ve hayatta kalma iradelerini seyircilere aktarmaya çalıştık. Kadınların mücadelesi silahla değil, günlük hayatlarıyla sürüyor. Bu da aslında bir direniş biçimi” ifadesini kullandı. Oyunda Gazzeli bir kadını canlandıran Mira Saydavi, “Bu oyun, iki kalbin tek nefesi gibiydi, mazlumiyet de direniş de birdi, çünkü işgalci birdir” dedi. Lübnan’ın güneyindeki Ayta eş-Şaab’dan bir kadını canlandıran Derin Şemseddin de “Sadece kendi acımı değil, halkımın yaşadığı acıyı da sahneye taşıdım. Birçok insan, İsrail saldırılarından korkarak valizlerini hazırlayıp daha güvenli yerlere gitmeye çalıştı; savaş uçaklarının sesi bile onları tedirgin ediyordu” diye konuştu.