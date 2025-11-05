Yeni Şafak
Filistinli ve Lübnanlı kadınların direnişi sahneye taşındı

04:005/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
Sınır Tanımayan Doktorlar
Sınır Tanımayan Doktorlar

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlediği tiyatro oyunuyla, İsrail saldırılarına tanıklık eden Filistinli ve Lübnanlı kadınların sesini duyurmaya çalıştı.

Beyrut’taki Le Monnot Tiyatro salonundaki etkinlikte, kadınların cesareti ve yaşadıkları tarifsiz acılara rağmen hayatta kalma mücadeleleri anlatıldı. “Gazze-Ayta eş-Şaab-Gazze” adlı oyun, salonu dolduran sanatseverleri duygulandırdı. MSF Lübnan Ofisi basın sorumlusu Cinan Saad, İsrail saldırılarının mağduru kadınların hikâyelerini anlatmak için bu oyunu organize ettiklerini söyledi.

MAZLUMİYET DE DİRENİŞ DE BİR

Oyunun yönetmeni Lina Abyad, Lübnan ve Gazze’den tanıştıkları kadınların hikayelerini sahneye taşıdıklarını belirterek, “Oyunda savaş mağduru kadınların cesaretini ve hayatta kalma iradelerini seyircilere aktarmaya çalıştık. Kadınların mücadelesi silahla değil, günlük hayatlarıyla sürüyor. Bu da aslında bir direniş biçimi” ifadesini kullandı. Oyunda Gazzeli bir kadını canlandıran Mira Saydavi, “Bu oyun, iki kalbin tek nefesi gibiydi, mazlumiyet de direniş de birdi, çünkü işgalci birdir” dedi. Lübnan’ın güneyindeki Ayta eş-Şaab’dan bir kadını canlandıran Derin Şemseddin de “Sadece kendi acımı değil, halkımın yaşadığı acıyı da sahneye taşıdım. Birçok insan, İsrail saldırılarından korkarak valizlerini hazırlayıp daha güvenli yerlere gitmeye çalıştı; savaş uçaklarının sesi bile onları tedirgin ediyordu” diye konuştu.



