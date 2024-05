Filistinliler acılarında bile Allah’a hamdedince Müslüman oldum

Sweeney, sözlerini şu şekil sürdürüyor: “Gazze’deki durum her gün kalbimi kırıyor ve her gün kişisel olarak elimden geleni yapmaya, elimden gelen her şekilde yardım etmeye kararlı olduğumu hissediyorum. Bazen bu, tahliye edilmek zorunda kalan bir aileye para bağışlamak veya hikâyelerini sosyal medyada duyurmak, bazen Gazze hakkında içerik oluşturmak, bazen de bir protestoya veya toplumsal yardım etkinliğine katılmak gibi. Bu kriz karşısında hareketsiz ve pasif kalmayı reddediyorum. Filistinli çocukların benim çocuklarım olduğunu hissediyorum ve çocuklarımı korumak için her şeyden vazgeçeceğim.”