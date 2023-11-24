Garkad yalnızca ağaç mı?

Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Müslümanlarla Yahudiler çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Yahudi taşın, ağacın arkasına saklanacak, bunun üzerine o taş, o ağaç Yahudiyi kovalayan kimseye, ‘Ey Müslüman! Arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür!’ diyecek. Yalnız garkad ağacı bir şey söylemeyecek; çünkü o Yahudilerin ağaçlarındandır.”

(Buhârî, Cihâd 94, Müslim, Fiten 82)

Hz. Peygamber (sav), başta kıyamet alametleri olmak üzere ahir zamanda meydana gelecek hadiseler hakkında sahâbîlere bilgiler aktarmıştır. Bu bilgiler, vahye dayanır. Garkad Hadisi’nde Yahudilerle Müslümanlar arasında kıyamet kopmadan önceki bir zamanda savaş çıkacağı bilgisinin de vahiy yoluyla elde edilmiş bilgi olduğu anlaşılır. Klasik İslam alimlerinin çoğunun Hadis literatüründe yaptığı yorumların çoğu, garkad ağacının özelliklerini açıklamanın ötesine geçmez. Hadis şerhlerinde Garkad Hadisi’nin derinlikli bir tahlili yapılmamıştır. Müslümanlar hadisin lafzî anlamına bakarak “Nasıl olsa bir gün savaşta Yahudilere galip geleceğiz” anlayışıyla beklentiye girerler. Halbuki hadiste geçen ve anahtar rol oynayan “garkad”, Müslümanlarla Yahudiler arasındaki mücadelenin boyutunu gösteren bir şifre niteliğinde uyarılarla doludur. Bu yönüyle garkadın anlaşılması, Müslümanların odaklanmaları gereken asıl noktaları ortaya çıkarması bakımından büyük önem arz eder.

GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİNE UYMAZ

Hadisin zâhirî anlamı dikkate alındığında Yahudilerle Müslümanlar arasında bir kara harbinin gerçekleşeceği anlaşılır. Hz. Peygamber döneminde yapılan kara harbi anlayışıyla, günümüzdeki anlayış birbirinden çok farklıdır. Günümüz teknolojisi ve savaş stratejisi açısından değerlendirildiğinde hadisin zâhirî anlamının maksûd manayı ifade etmede yetersiz kaldığı görülür. Ormanlık arazilerin yoğun olmadığı, Orta Doğu gibi ülkelerde ağaçların arkasına saklanma fikrinin makul bir tarafı yoktur. Aynı şekilde taşların arkasına sipere yatıp saklanma tekniğinin de bilinen bir uygulama olmadığı söylenebilir. Hadise göre garkad, Yahudiler için bir kalkan gibidir ve onları koruyacaktır. Hadiste garkadın istisna edilmesi, garkadın ötesine geçişin olmayacağı anlamına gelir. Ayrıca taş ve ağacın konuşması, imtihan sırrına aykırıdır. Çünkü taş ve ağacın konuşması mucizevi bir olaydır ve mucizeler peygamberlere has bir durumdur.

PERDE ARKASINA GİZLENİRLER

Hadiste Müslümanların Yahudilerle savaşacağı “Müslümanlar, Yahudilerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz” cümlesiyle ifade edilir. Cümle, gerçek bir savaş anlamında anlaşılacağı gibi mecazî manada soğuk savaş, mücadele, çatışma ve düşmanlık manalarına da gelir. Bilindiği gibi Theodor Herzl’in çabaları ve önderliğinde 29 Ağustos 1897’de Basel’de toplanan ilk Dünya Siyonist Kongresi ile Dünya Siyonist Teşkilâtı kurulur. Siyonizm, arz-ı mev’ûd idealinin gerçekleşmesi arzusudur. Yahudiler bu ideallerini gerçekleştirmek için Müslümanlarla doğrudan savaşmak yerine onları zayıflatma ve kaleyi içten fethetme planını uygulamak için perde arkasına gizlenmişlerdir. Bu stratejinin temelleri, İngiliz siyasetçi William Ewvart Gladstone’un fikirlerine dayanır. Gladstone bir bildirisinde şöyle demiştir: “Bu Kur’ân, Müslümanların ellerinde kaldıkça onlara hükmedemeyiz; biz Kur’ân’ı Müslümanlardan uzaklaştırmak veya onları Kur’ân’a yabancılaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.” Gladstone’un II. Abdülhamid döneminde söylediği bu söz, Balkan Harbi ve I. Dünya Savaşı sonrası doğrudan savaşma yerine Müslümanlarla perde arkasından savaşma stratejisine dönüştü.

SİNEMANIN İCADINA DENK GELİR

Gladstone’un bildirisiyle sinemanın icadı yaklaşık aynı tarihlere denk gelir. II. Abdülhamit 1896 yılında Bertrand adlı bir Fransız vasıtasıyla sinematografik gösterimi izledikten sonra bu yeni icadın seyirci üzerindeki tesirini anlar ve Fransızlar’ın İstanbul’da yerleşik bir sinema salonu açmasına izin vermez. Bu sebeple, Osmanlı’da ilk sinema sayılan Pathe, ancak II. Meşrutiyet’in ilanından sonra, 1909 yılında Tepebaşı’nda açılabilir.

‘PERDE’ ARKASINDAN SAVAŞ

Amerikan sineması olarak adlandırılan Hollywood, holly ve wood kelimelerinden meydana gelir. Holly, Noel’de kullanılan bir bitki olan çobanpüskülüdür. Wood ise, “tahta, odun, ağaçlık ve ormanlık” gibi anlamlara gelir. Tanımda her iki kelimenin de ağaçla ilgili olduğu görülür. Birleşik isim olan Hollywood, kelime anlamı itibariyle “sihirli değnek” şeklinde tercüme edilebilir. İngiltere sinemasının “Pinewood/yeşil çam”, Türk sinemasının “Yeşilçam” ve Hind sinemasının “Bollywood” şeklinde ağaç simgeleriyle isimlendirilmesi ağaç-sihirli değnek ilişkisini ortaya koyar. Bu ilişkiler ve bağlantılar çerçevesinde ağaç ve garkad sembolü yorumlandığında dünyayı perde/ağaç arkasından yöneten sistemin Yahudileri sembolize ettiği ifade edilebilir. Siyonist Yahudiler, Müslümanlara galip gelmek için sinema ve görsel medyayı bir silah aracı gibi kullanarak, Müslüman halkın hakikatleri görme yetilerini yok etmeye çalışırlar. Müslümanların, taşın ve ağacın arkasındaki Yahudi’yi göremeyip bizzat taşın ve ağacın kendi arkasındaki Yahudi’yi ihbar etmesi Müslümanların basiret gözlerinin köreldiğine de işarettir. Müslümanlar ancak Yüce Allah’ın yardımı sayesinde Yahudilere galip geleceklerdir.

SOYAĞACININ KAST EDİLMESİ MÜMKÜN

Hadiste geçen ve dikkatlerden kaçan en önemli kısım ise “Çünkü o Yahudi ağacıdır” ibaresi. Bir ağacın Yahudilere ait olduğundan dolayı konuşmayıp onları deşifre etmemesi hususunda düşünmek gerek. Yahudilerin arkasında saklandığı, sinema ve görsel medya kadar önemli olan bir başka husus da garkadın, bir soyağacı olabileceğidir. Soyağacı bir soyun, bir ailenin bilinen en eski atasından başlayarak son üyelerine kadar bütün bireylerini bir kökten çıkan ağaç görünümü içinde gösteren bir çizelgedir. Soyağacı, Arapçada şeceretü’n-neseb olarak geçer. Her iki dilde de şecere/ağaç, kelimesi ortaktır. Ağacın dile gelmesi ve “Arkamda Yahudi var gel de onu öldür” demesi, Yahudilerin Müslüman ya da diğer ülkelerde bulunan soyağacı yoluyla tespit edilebileceğini göstermektedir. Hadisten “Çünkü o Yahudi ağacıdır” ifadesi, bazı Yahudilerin kendilerini gizlemek için tespit edilmesi zor, özel bir sistem kurduklarına işaret eder. Garkad sistemi, Yahudilerin kurdukları bir sistem olmasından ötürü garkad, Yahudilere ait/hâs bir ağaç olarak zikredilmiş olabilir. Osmanlı’nın duraklama, gerileme ve çöküş dönemlerinde Sabetaizm gibi gizli Yahudiler hareketi ortaya çıktı. Sabetaist Yahudiler, kimliklerini genellikle Müslüman ve Türk adı-soyadı alarak nüfus kayıtlarında izlerini kaybetme politikası güttüler. Yahudilerin soyağacı şeklinde kurdukları sistemin garkad ağacının morfolojik yapısıyla bir benzerliğinin olup-olmadığı ise ayrı bir tartışma konusu.

FİTNELERE SEBEP OLABİLİRLER

Müslümanların neden Yahudilerin peşine düşüp onları öldüreceği ya da etkilerini yok edeceği konusu üzerinde de ayrıca düşünmek gerekir. Zira İslam hukuku açısından Ehl-i kitap, İslam ülkelerinde müste’men (İslam ülkesine emanla giren yabancı gayrimüslim) konumundadır. Bu sebeple de onların can ve mal güvencesi vardır. Hadiste bahsi geçen Yahudilerin doğrudan Müslümanlara zarar veren ve İslam ülkelerinde fitne ve kaos çıkaran kişiler olduğu söylenebilir. Hadisin lafzî anlamına göre Yahudi askerleri, mecazî anlamına göre Müslüman ülkelerinde güç sahibi olup da savaş, kaos, isyan, iç karışıklık ve fitne çıkaran kimselerin kastedildiği ifade edilebilir. Deccal ile hareket edecek olan Yahudilerin, dünya çapında savaş, karmaşa, kaos, anarşi ve tıbbî ölümler gibi büyük fitnelere sebep olmaları, başta Müslümanlar olmak üzere tüm dünya milletlerinin uyanışını sağlayacaktır.







