Gazzeli yetimlerin sponsoru olalım

Gazze halkının en az yüzde 4’ünün bugün artık yaşamadığını, bunun yüzde 70’ten fazlasını kadınlar ve çocuklardan oluştuğunu anlatan Murat Yılmaz, “Dünyanın en yoğun nüfuslu bölgesi olan Gazze’nin yüzde 10’una insanlar sıkıştırılmış durumda. Empati yapacak olursak 86 milyon nüfuslu ülkemizde 3.5 milyon kişinin şehit olduğunu, 7,5 milyon kişinin yaralandığını, 1,2 milyon çocuğun yetim kaldığını ve tüm ülke nüfusunun Konya ve Sivas illerimize sıkıştırıldığını düşünebiliriz. Ne kadar korkunç değil mi?” diye sordu.