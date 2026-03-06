Gazzeli yetimlerin sponsoru olalım

15 Ramazan Dünya Yetimler Günü'nde ‘Savaş ve Çocuk’ raporu hazırladıklarını söyleyen Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, bölgede 60 bini aşkın çocuğun yetim kaldığını, 20 binden fazlasının ise tamamen refakatsiz olduğunu açıkladı. Yılmaz, "Yetim kalan çocuğumuzdan 5 binine Ramazan ayı içerisinde sponsorluk desteği sunmak istiyoruz. Bir yetim yavrumuzun aylık 900 lira, yıllık ise 10 bin 800 liralık bir destekle sponsoru olmak mümkün" dedi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Yetim Vakfı, Müslüman ülkelerde her yıl Ramazan ayının 15. günü düzenlenen "Dünya Yetimler Günü" kapsamında basın toplantısı düzenledi. Rami Kütüphanesi'nde yapılan toplantıda konuşan Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, bu yıl "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü"nde "Savaş ve Çocuk" başlıklı bir rapor hazırladıklarını aktardı. Yılmaz, dünyada 8 milyarlık insan topluluğunun 2,5 milyarını çocukların oluşturduğunu, bunların en az 1 milyarının yetim, öksüz ve sosyal yetim statüsünde bulunduğunu anlattı. Yılmaz, dünya üzerinde her 5 çocuktan birinin savaş, çatışma ve felaketlerden etkilenen ülkelerden birinde yaşadığını vurguladı.
7 MİLYON ÇOCUK YETİMHANEDE
Dünya üzerinde yüzde 41’i çocuk olmak üzere 122,1 milyon mülteci bulunduğunun altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti: "Dünya Çalışma Örgütü 2025 yılı rakamlarına göre, 49,6 milyon kişi modern köleler olarak insan kaçakçılarının eline düşmüş bulunuyor. Bunun 35,2 milyonunu kadın ve kız çocukları oluşturuyor. Fuhuş yaptırılan kadın ve kız çocuklarının sayısı ise 6,3 milyonu buluyor. Bu rakamlar Epstein gibi vakaların buz dağının görünen kısmı olduğunu bize gösteriyor. Dünya üzerinde yetimhanede yaşamak zorunda kalan çocukların sayısının 7 milyonu bulduğu tahmin ediliyor. Çocukların önemli bir kısmı eğitimlerine devam edemiyor ve istismara uğruyor." Yılmaz, dünyanın son 30 yılda savaşsız bir sene geçirmediğini, 2000-2025 yılları arasında yaklaşık 125-250 milyon çocuğun, savaş ve şiddet nedeniyle ebeveynlerinden en az birini kaybettiğini anlattı.
SAVAŞSIZ BİR YIL BİLE GEÇMEDİ
Gazze'de 60 bini aşkın çocuğun yetim, 20 bini aşkın çocuğunsa tamamen refakatsiz kaldığını aktaran Yılmaz, bu çocukların desteklenmesi için başlatılan sponsorluk çalışmasından bahsetti. Yılmaz, "7 Ekim 2023 tarihinden bugüne Gazze'de yetim kalan 60 bine yakın çocuğumuzdan 5 binine Ramazan ayı içerisinde sponsorluk desteği sunmak istiyoruz. Bir yetim yavrumuzun aylık 900 lira, yıllık ise 10 bin 800 liralık bir destekle sponsoru olmak mümkün" dedi.
Konya ve Sivas’a sıkışmış bir Türkiye düşünün
- Gazze halkının en az yüzde 4’ünün bugün artık yaşamadığını, bunun yüzde 70’ten fazlasını kadınlar ve çocuklardan oluştuğunu anlatan Murat Yılmaz, “Dünyanın en yoğun nüfuslu bölgesi olan Gazze’nin yüzde 10’una insanlar sıkıştırılmış durumda. Empati yapacak olursak 86 milyon nüfuslu ülkemizde 3.5 milyon kişinin şehit olduğunu, 7,5 milyon kişinin yaralandığını, 1,2 milyon çocuğun yetim kaldığını ve tüm ülke nüfusunun Konya ve Sivas illerimize sıkıştırıldığını düşünebiliriz. Ne kadar korkunç değil mi?” diye sordu.