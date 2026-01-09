Yeni Şafak
Geçici kontrol sağlan zayıflama iğneleri sonrası kilo artışı yeniden görülebiliyor
Biruni Üniversitesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Alper Öztürk, zayıflama iğnelerinin beyindeki iştah merkezlerini etkileyerek geçici kontrol sağladığını, ancak obezitenin altında yatan davranışsal ve metabolik nedenler değişmediğinde kilo artışının yeniden görülebildiğini ifade etti.​​​​​​​

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Oxford Üniversitesince gerçekleştirilen ve British Medical Journal'da yayımlanan zayıflama iğnelerine yönelik araştırma, zayıflama enjeksiyonu kullanan bireylerin tedavi sürecinde vücut ağırlıklarının ortalama yüzde 20'sini kaybettiğini, ancak tedavinin sona ermesiyle kilo geri alımının hızlandığını ortaya çıkardı.


Çalışmada, enjeksiyon tedavisini bırakan kişilerin ayda ortalama 0,8 kilogram aldığı, bu oranın yalnızca diyet ve yaşam tarzı değişikliğiyle kilo verenlere kıyasla daha yüksek olduğu belirtildi.


Açıklamada araştırmaya dair görüşlerine yer verilen Öztürk, "Söz konusu veriler, zayıflama iğnelerinin tek başına kalıcı çözüm olmadığını açıkça gösteriyor.

Tedavi kesildiğinde iştah mekanizması yeniden devreye giriyor ve kilo geri alımı hızlanabiliyor. Bu durum, obezitenin biyolojik ve kronik bir hastalık olmasından kaynaklanıyor." değerlendirmelerinde bulundu.


Öztürk, bu sürecin hastalar açısından hayal kırıklığına yol açabildiğini kaydederek, hızlı kilo geri alımının kişisel irade eksikliği olarak değerlendirilmemesi gerektiğini aktardı.


Obezitenin biyolojik ve hormonal temelleri olan kronik bir hastalık olduğunu vurgulayan Öztürk, zayıflama iğnelerinin beyindeki iştah merkezlerini etkileyerek geçici bir kontrol sağladığını, ancak altta yatan davranışsal ve metabolik nedenler değişmediğinde kilo artışının yeniden görülebildiğini ifade etti.

Zayıflama enjeksiyonlarının mutlaka sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteyle birlikte planlanması gerektiğini belirten Öztürk, "İlaç tedavisine güvenip beslenme alışkanlıklarını değiştirmeyen kişilerde kilo geri alımı çok daha hızlı ve belirgin olur. Kalıcı başarı için davranış değişikliği şarttır." değerlendirmesini yaptı.


Öztürk, tedavi süresi ve devamlılığının kişiye özel değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bazı hastalarda uzun süreli tedavilerin gündeme gelebileceğini, ancak bu sürecin mutlaka hekim kontrolünde yürütülmesi gerektiğini kaydetti.


Zayıflama enjeksiyonlarına başlayan kişilerin, tedavi sona erdiğinde kilo geri alımı riskiyle karşılaşabilecekleri konusunda en baştan bilgilendirilmesinin önem taşıdığına dikkati çeken Öztürk, "Gerçekçi beklentiler oluşturulmazsa, hem fiziksel hem psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir. Obezite tedavisi kısa vadeli değil, uzun soluklu bir yolculuktur." ifadelerini kullandı.

