Geçmişle gelecek arasında bir köprü: Uzman kadrosuyla 'Uluslararası Geometri ve Sanat Çalıştayı' geliyor

"Uluslararası Geometri ve Sanat Çalıştayı", panel ve eğitim odaklı atölyelerle İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla yerleşkesinde gerçekleştirilecek.





Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu çalıştay, 22-24 Eylül'de "Mimarlık ve Zanaat Ekseninde Osmanlı Eserlerinde Geometrik Desenler" başlığıyla düzenlenecek.









Çalıştay kapsamında ilk gün gerçekleşecek panelde Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Y. Mimar Saeid Shakouri, Doç. Dr. Elif Baga ve Dr. Serap Ekizler Sönmez sunum yapacak. Geometrik desenler farklı perspektiflerle ele alınacak. Panelde bilim ve sanatın kesiştiği multidisipliner bir alan olan "geometrik desenler", sanat ve sanat tarihinin yanı sıra bilim tarihi ve irfani düşünce perspektifleriyle ele alınacak.





Osmanlı mimarisindeki geometrik desenlerin yapısıyla çağdaşı olan Safevi ve Babürlü geometrik desenleri arasındaki farkların işleneceği eğitimler, geleneksel mimari alanında projeler yürüten İranlı Mimar Saeid Shakouri ve Türkiye'den Dr. Serap Ekizler Sönmez tarafından yürütülecek.





Uluslararası Geometri ve Sanat Okulu'nun bir faaliyeti olarak İstanbul Teknik Üniversitesi, TSA Travel, Deen Arts Foundation, Brandcom Group ve Stil Ahmet desteğiyle gerçekleştirilecek çalıştay ile alana doğru perspektiften bakılmasına dair farkındalık oluşturulması hedefleniyor.



