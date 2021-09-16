Hayat Genç sanatçılara büyük ödül çağrısı
KÜLTÜR SANAT

Genç sanatçılara büyük ödül çağrısı

İstanbul Havalimanı’ndaki kültür sanat etkinlikleri İGART kapsamında tek çatı altında toplanıyor. Ressam Hüsamettin Koçan’ın önderliğinde kurulan yönetme kuruluyla birlikte ilk dönemde yapılacak 17 Sanat Projeleri Yarışmaları’nın ilki 35 yaş altı genç sanatçılar arasında düzenleniyor. Kazanan projeye büyük ödül 1 milyon lira olarak açıklandı.

Ayşe Olgun Yeni Şafak
Genç sanatçılara büyük ödül çağrısı
Yarışmada her bir proje alanı için finale kalacak olan 3 projenin sahiplerine 10’ar bin TL sunulurken, kazanan proje sahibine verilecek büyük ödül için 1 milyon liralık telif bedeli verileceği açıklandı.

Dünyanın sayılı havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı önümüzdeki dönemlerde artık kültür sanat dünyasının da buluşma noktası olacak. İGART çatısı altında verilecek olan kültür sanat desteğinin ilk adımı atıldı. Ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın önderliğinde toplanan İGART ekibi resimden heykele, mimariden eleştirmenliğe, küratörlükten akademisyenliğe kadar sanatın her alanından projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyor.

İLK HEDEF VİYADÜK ALTI

Yapılması planların işlerin ilki İGART Sanat Projeleri Yarışması olacak. Plastik sanatlar alanında üretim yapan sanatçılara açık olan ve birden fazla farklı proje alanlarından oluşan İGART Sanat Projeleri Yarışması’nın ilk iki etabı için dün düzenlenen tanıtım lansmanında katılımcılara açık çağrı yapıldı. Yarışmada toplamda 17 proje alanı bulunuyor. Yarışmanın ilk etabında yer alan, havalimanının metro çıkış alanındaki “Viyadük altı”nı kapsayan 1. kategori proje alanı, sadece 35 yaş altı sanatçılara açık olacak. Diğer etaplar ise 2022 yılında yarışmaya açılacak. Yarışmanın bu özelliğiyle genç sanatçılara alan açılması amaçlanıyor. Yarışmada her bir proje alanı için finale kalacak olan 3 projenin sahiplerine 10’ar bin TL sunulurken, kazanan proje sahibine verilecek büyük ödül için 1 milyon liralık telif bedeli verileceği açıklandı. Ayrıca projenin uygulama bedeli İGA tarafından karşılanacak. Yarışmanın jürisinde ise İGART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, İGART Yürütme Kurulu Üyelerinden Deniz Odabaş, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Prof. Dr. Marcus Graf, Mehmet Ali Güveli, Murat Tabanlıoğlu, Nazlı Pektaş’ın yanısıra heykeltıraş Seyhun Topuz ve heykeltıraş Seçkin Pirim yer alıyor.

  • İGA Havalimanı İşletmesi CEO’su Kadri Samsunlu, İGART lansmanındaki konuşmasında yolculuk deneyimini, sanatla ve kültürlerin kaynaşma noktasında buluşturmayı hedeflediklerini belirttti. Samsunlu, “Bugün İstanbul Havalimanı’nı sanatın da bir kapısı haline getirmek için bir araya gelmiş olduk. İGART ile binaların ruha ve kimliğe bürünmesini sağlayacak, İstanbul markasına katkı sunacağız” dedi.

Ortak noktada sanat buluşması

İGART Yürütme Kurulu Başkanı Ressam ve Akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan projenin ayrıntıları hakkında bilgi verdi. Koçan, “İstanbul Havalimanı bireylerin kendini akışa bıraktığı ve özgürleşmesiyle iletişime açık olduğu bir alan. Hem mekânı hem insanı hem de sanatçıyı havalimanının bu yapısından ilham alarak ortak bir noktada sanatla buluşturmak çok anlamlı” diye konuştu. İGART kapsamında yapılacak yarışmada sanatçıların mekân tanımı dışında hiçbir şekilde sınırlandırılmayacağına dikkat çeken Koçan; yarışmanın sanatçının maddi haklarını da koruyarak sanatçıya meydana getirme ve önerme özgürlüğü sunan bir yarışma olduğunun altını önemle çizdi.

Mekan turları yapılacak

  • İGART Sanat Projesi, Eylül ayında gerçekleşecek mekân tanıtım turları ile başlayacak. 21-28 Eylül, 5 Ekim 2021 tarihlerinde Salı günleri saat 12:00’de olmak üzere Beşiktaş Vapur İskelesi önünden servis aracı ile ulaşım sağlanabilecek. Yarışmanın başvuru tarihleri ise 15 Eylül - 1 Kasım 2021 olarak belirlendi. Kazanan projenin ise 20 Aralık 2021’de açıklanması planlanıyor. İGART kapsamındaki tüm çalışmalar için ayrıntılı bilgi http://igart.projects-tr.com adresinde.
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