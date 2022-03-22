Hayat Gençlerin eserleri bu sergide
KÜLTÜR SANAT

Gençlerin eserleri bu sergide

Doğuş Grubu’nun “Doğuş’tan İyi Bir Gelecek” başlığıyla sanatla uğraşan öğrencilere destek olmak için yürüttüğü proje sergiyle taçlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gençlerin eserleri bu sergide
“Doğa Nerede?” başlığıyla 17 genç sanatçının 55 eserini sanatseverlerle buluşturuyor.

Doğuş Grubu’nun “Doğuş’tan İyi Bir Gelecek” başlığıyla sanatla uğraşan öğrencilere destek olmak için yürüttüğü proje sergiyle taçlandı. Projenin üçüncü sergisi “Doğa Nerede?”başlığıyla 17 genç sanatçının 55 eserini sanatseverlerle buluşturuyor.

Sergi, geçtiğimiz sene HAN Spaces Levent’te sergilenen “İnsan Boşluğu, Boşluk İnsanı Şekillendirir” ve “Oynadığın Sürece” başlıklı ilk iki serginin devamı niteliği taşıyor. Çalışmalar, doğayla ilişkimiz ve onu arayışımızdaki noktaları gözler önüne sererek, “Doğa Nerede?” sorusunun yanıtlarını sanatseverlerle aramayı hedefliyor. Sergi 31 Mayıs’a kadar HAN Spaces Levent ve HAN Spaces Ataşehir’de görülebilecek.

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