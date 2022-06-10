Gençlerin oyu eğitim vaatlerine

Türk Eğitim Derneğinin düşünce kuruluşu TEDMEM, seçim sürecinde eğitim taahhütlerinin ne kadar etkili olacağını gözlemlemek amacıyla “Siyasi Partilerin Eğitim Vaatlerinin Seçmen Tercihlerindeki Rolü Araştırması” 1950’den itibaren 90’a yakın seçim bildirgesi inceleyerek gerçekleştirildi.

VAATLERİ OYU ETKİLER

Araştırmaya göre Türkiye genelinin yüzde 45’inin, 18-24 yaş arası gençlerin ise yüzde 57’sinin seçim vaatleriyle oyunun değişebileceği görülüyor. Gençlerin yüzde 67’si eğitimi düzelteceğine inandığı siyasetçi için oyunu değiştirebileceğini söylüyor. “Seçimin Kaderi Eğitim Vaatlerine mi Bağlı” ana sorusu üzerinden çeşitlendirilen araştırma seçmen nüfusunu temsil edecek 3 bin kişiyle gerçekleşti. 2023 seçimlerinde oy kullanacak 18-24 yaş aralığındaki gençlerin oy verme davranışları ve eğitim vaatleri arasındaki etkileşime de mercek tutuldu.

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İKİNCİ SIRADA EĞİTİM

Araştırma kapsamında “Siyasetçiler neye öncelik versin?” sorusuna verilen cevaplar içinde eğitim, ekonomiden sonra ilk sırada geliyor. 18-24 yaş aralığındaki her iki gençten biri eğitim sistemine öncelik verilmesini istiyor. Araştırma kapsamında seçmenin oyunun seçim vaatleriyle değişip değişmediği soruluyor. Türkiye genelinin yüzde 45’inin seçim vaatleriyle oyu değişebilirken, 18-24 yaş aralığında bu oran yüzde 57 olarak görülüyor. Seçim vaatleriyle oy tercihini değiştirmeye en yakın grup ise öğrenciler.

DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ Yeni bir gençlik siyaseti yükselirken...