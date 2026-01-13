GençLig 2026'da ilk düdük çaldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde 81 ilde hayata geçirilen ‘GençLig’ liseler arası futbol turnuvasının 2026 yılı lansmanı İstanbul’da yapıldı. Volkswagen Arena'da yapılan törene, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile futbol camiasından çok sayıda davetli katıldı. Tanıtımda gösteri maçı da yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da gençleri dijital bağımlılık ve uyuşturucudan uzak tutmanın yolunun spor sahalarından geçtiğini belirtti.

60 BİN GENÇ YARIŞACAK

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan ise GençLig’in gençler için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, “81 ilde binlerce gencin kendini gösterme imkânı bulduğu bu organizasyon, Türkiye’de benzeri olmayan büyük bir spor projesi. ‘Filistin’e Destek Şehitlerimize Rahmet’ diyerek futbolun yeniden birleştirici gücünü ön plana almaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, sahada rekabetin, tribünde ise kardeşliğin kazanacağı bir turnuva hedeflediklerini belirterek, “Geçen yıl yaklaşık 20 bin gencimiz GençLig’de mücadele etti. Önümüzdeki yıllarda 60 binin üzerinde gence ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Erdoğan, futbol kulüplerinin ekiplerinin de bu turnavı izleyeceğini ve bu durumun gençlerin futbolda yükselmelerine katkı sağlayacağını açıkladı.

SON BAŞVURU TARİHİ 2 MART

Liseli öğrencilerin başvurabildiği turnuva için son başvuru tarihi 2 Mart 2026 olarak açıklandı. Turnuvada, birinci olan takıma kişi başı 25 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye ise 15 bin TL ödül verilecek.







