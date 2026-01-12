Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ankaragücü'nde yeterli çoğunluk sağlanamadı

Ankaragücü'nde yeterli çoğunluk sağlanamadı

16:5612/01/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Kulüpten genel kurul için bilgilendirme yapıldı.
Kulüpten genel kurul için bilgilendirme yapıldı.

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 20 Ocak'a ertelendi.

MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulu ertelendi.


Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'ndeki olağanüstü genel kuruluda yeterli çoğunluğa ulaşılamadı.


MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu, çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ocak Salı günü aynı yerde saat 14.00'te yapılacak.







#2. Lig
#Ankaragücü
#Necmettin Erbakan Kongre Merkezi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Bayburt sosyal konut kurası çekiliş sonuçları isim listesi: 500 BİN SOSYAL KONUT BAYBURT HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI CANLI İZLE