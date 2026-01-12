Yeni Şafak
Beşiktaş Paulista'ya veda etti

Gabriel Paulista, Beşiktaş formasıyla 45 maça çıktı ve 1 gol 3 asist kaydetti.
Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista ile yollarını ayırdığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ayrılığını duyurdu.


Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gabriel Armando de Abreu ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Gabriel Paulista'ya kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.


Ailevi nedenlerle siyah-beyazlı kulüpten ayrılan Paulista, ülkesinde Corinthians takımının formasını giyecek.





