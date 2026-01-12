Beşiktaş Paulista'ya veda etti

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gabriel Armando de Abreu ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Gabriel Paulista'ya kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.