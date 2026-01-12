Kasımpaşa Fenerbahçe'den ikinci oyuncuyu alıyor: Emre Belözoğlu bizzat aradı

Rodrigo Becao’ya İtalya, Brezilya ve Arap Yarımadası’ndan da ilgi bulunuyor. Ancak tecrübeli stoperin, sezon sonuna kadar düzenli forma giyip fiziksel ve mental olarak daha hazır bir şekilde Türkiye’den ayrılma fikrine sıcak bakmaya başladığı ifade edildi.