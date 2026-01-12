Yeni Şafak
Kasımpaşa Fenerbahçe'den ikinci oyuncuyu alıyor: Emre Belözoğlu bizzat aradı

15:2612/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
Diğer
Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'yi renklerine bağlayan Kasımpaşa, sarı-lacivertli takımdan bir ismi daha kadroya katmak için harekete geçti. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçeli oyuncuyla görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci’yi kiralık olarak transfer eden Kasımpaşa, sarı-lacivertli kulüpten ikinci hamlesini yapmak için çalışmalarına hız verdi.

Lacivert-beyazlıların hedefindeki isim, Fenerbahçe’de kadro planlamasında düşünülmeyen Rodrigo Becao oldu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun, Brezilyalı savunmacıyla doğrudan temas kurduğu bildirildi.

Gazeteci Ertan Süzgün’ün X hesabından aktardığı bilgilere göre Belözoğlu, Becao ile bir görüşme gerçekleştirdi ve oyuncuya takım planlamasında ne kadar önemli bir rol düşündüğünü bizzat anlattı.

Rodrigo Becao’ya İtalya, Brezilya ve Arap Yarımadası’ndan da ilgi bulunuyor. Ancak tecrübeli stoperin, sezon sonuna kadar düzenli forma giyip fiziksel ve mental olarak daha hazır bir şekilde Türkiye’den ayrılma fikrine sıcak bakmaya başladığı ifade edildi.

