​Genç’te bu kez festival var .

Bu yıl Bingöl’ün ilçelerine yayılması planlanan 4. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali’nin açılış töreni Genç’te yapılacak. Yarın Şehit Hakan Akdere Kültür Merkezi’ndeki açılış töreninde, Altan Erkekli ve Veysel Diker’in Şifa Niyetine tiyatro oyunu izleyiciyle buluşacak. “Yerli Sinemada Doğu’nun Anlatısı ve Anlayışı”, “Dezavantajlı Bölgelerde Kültür ve Sanatı Aramak” gibi söyleşilerle, doğu illerinde bu alana duyulan ihtiyaca da dikkat çekilecek. Festivalin kapanış töreni ise Dengbej özel programı ve Bingöl yerel sanatçılarının vereceği mini konser eşliğinde çiğ köfte etkinliğiyle son bulacak. Gösterim programı ve söyleşileri takip etmek için http://www.bingolkisafilmfesti... ziyaret edilebilirsiniz.

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