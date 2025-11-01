Genetik testler hastalığı avlıyor

Kanser başta olmak üzere nörolojik hastalıklar, kalp ve damar hastalıkları gibi pek çok sağlık sorununda genetik testlerin riski önceden belirlediğini belirten Acıbadem Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eda Tahir Turanlı, bu sayede erken önlem alınabildiğini anlattı. Genetik testlerin sağlıklı yaşlanma ve kronik hastalıkların önlenmesine katkı sağladığını dile getiren Turanlı, “Genetik testler artık bireyin gelecekteki hastalık riskini belirlemede güçlü bir araç haline geldi. Doğduğumuz anda, ileride ortaya çıkabilecek hastalıklara karşı genetik yatkınlıklarımız belli. Bunları bilmek, hazırlıklı olabilmek açısından önemli. Genler, çevresel etkenlerle birleştiği zaman bu hastalıklar tetikleniyor ve ortaya çıkıyor" bilgisini verdi.