​Gezilecek değil yaşanılacak bir sergi.

Türkiye’de sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmaya yönelik pek çok proje gerçekleştiren Bayer, 22 - 29 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da interaktif sağlık okuryazarlığı sergisini hayata geçirdi. Geçtiğimiz yıl 22 Ekim’i “Sağlık Okuryazarlığı Günü” ilan ederek bu konuya ülke çapında dikkat çekmek amacıyla önemli adımlar atan Bayer, bu yıl “Sağlığı Anlamak” isimli sergide VR gibi farklı deneyim yöntemleriyle faydalı bilgiler paylaşıyor. 31 bölümden oluşan, sağlık okuryazarlığını yükseltmeyi hedefleyen sergide, öğretici bilgiler içeren interaktif ekranlar bulunuyor. İskelet sistemi, solunum ve sindirim sistemi, beş duyumuz ve işlevleri, besin piramidi, VR alanı gibi özellikle çocukların eğlenerek öğreneceği farklı platformlar da sergide yer alıyor.

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Çağlar Gözüaçık

STRESSİZ BÖLGEDE SAKİNLEŞİN

Serginin küratörlüğünü yapan Tazefikir Reklam Ajansı CEO’su Çağlar Gözüaçık, interaktif bir sergi mantığı ile daha çok kişiye ve gençlere ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Gözüaçık,“Pandemide gördük ki biz toplum olarak virüs ve bakteriyi ayıramıyoruz. Onunla ilgili sergide bir testimiz var. Metaverse, VR üç boyutlu evrenlerle ilgili çok konuşuyoruz. Sergide VR gözlükleriyle vitaminleri yakalayacaksınız. Aynı zamanda stressiz bölge diye bir köşemiz var. Bir içe dönüş, sakinleşme, nefesini dengelemeyle ilgili bir bölüm. Sergiye gelen kişiler bunun gibi çeşitli alanlarda deneyimleme fırsatı bulabilecek” ifadelerini kullandı. Fişekhane’de 22- 29 Ekim tarihlerine kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek sergi, İstanbul’dan sonra 11-20 Kasım tarihleri arasında Ankara Panora AVM’de olacak.

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