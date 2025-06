GİBTÜ THE 2025 etki sıralamasında dünya çapında başarı elde etti

“Good Health and Well-Being”

Dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından Dünya Üniversiteleri 2025 Etki Sıralamaları (Impact Rankings) açıklandı. Dünya genelindeki üniversitelerin Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 sürdürülebilir kalkınma hedefini gerçekleştirmedeki başarılarını ölçen THE Etki Sıralamasında bu yıl 130 ülkeden toplam 2 bin 526 üniversite değerlendirmeye tabi tutuldu. Yükseköğretim Kurulu ile THE iş birliğiyle bu yıl ilk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi kapsamında İstanbul’da açıklanan 2025 Etki Sıralamaları sonuçlarına göre Türkiye, 121 üniversiteyle dünyada en fazla temsil edilen 3. ülke oldu.