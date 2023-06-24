Gişenin karakteri hasılata yansıyor

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de 2022 yılının sinema verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre sinema salonu sayısı ile izleyici sayısı azalıyor. Sinema için tehlike çanları mı çalıyor? Dünyada durum ne? Bunun için Hollywood ve bazı dünya ülkeleri ile bir kıyas yapalım istedik.

Dünya genelinde sinema gişesi verileri biletten elde edilen gelire göre hesaplanıyor. Buna da hasılat deniyor. Ülkemizdeyse satılan bilet sayısı ile ifade ediliyor. Biz de hasılata göre ifade edeceğiz.

HOLLYWOOD’DA MİLYAR DOLARLAR

2023’ü yarıladığımız şu günlerde dünya sinema salonlarının hasılat verilerine baktığımızda Hollywood’un güç kaybetmediğini görüyoruz. Dünyanın en çok izlenen filmleri hala ABD yapımı. Ve hasılatlar dudak uçuklatıyor. Box Office Mojo verilerine göre 2023’ün ilk altı ayında sadece Super Mario filmi bile 1 milyar 350 milyon dolar hasılata ulaşmış durumda.

ABD’de altı ayda sinema salonlarında oluşan hasılatın miktarı 4 milyar 154 milyon dolar seviyesinde… Türkiye’de aynı dönemde gösterilen bütün filmlerden elde edilen hasılat ise 753 bin dolar… Bu veri ABD’de 20 günlük gişe hasılatı demek.

Hollywood 2022’yi 7 milyar 396 milyon dolar gişe geliri ile kapamıştı. 650 bin TL gelir kaydedilmişti. O dönem kuruna göre 65 bin dolara tekabül ediyor.

GİŞENİN KARAKTERİ HASILATA YANSIYOR

Dünyada en çok sinema salonu olan ve en çok bilet satılan ülkeler nüfuslarıyla orantılı olarak sıralanıyor. Filmlerin etki alanı bölgelere göre de değişebiliyor. Mesela yılın en çok izlenen filmi olan Super Mario Kardeşler Filmi, ABD dışında en çok Meksika’da izlenmiş. ABD’nin güney sınırındaki ülkede film 85 milyon dolar hasılat elde etmiş. Japonya’da 84 milyon dolar bilet geliri elde eden filmin Avrupa’da da Fransa, Almanya, İtalya gibi ülkelerde onlarca milyon dolar hasılatı görünüyor. Türkiye ise Super Mario filminin en az hasılat elde ettiği ülkeler sınırında. 2 milyon dolarlık bir tablo söz konusu.

John Wick 4’ün durumu da benzer. En çok İngiltere, Almanya, Meksika ve Güney Kore’de hasılat elde etmiş. Ortalama 15-20 milyon dolar arasında gelir elde edilmiş.

Filmlerin konusu, yıldız oyuncusu, vizyon öncesi kopardığı fırtına ve benzeri birçok etken hasılatları belirliyor. Hollywood filmlerinin en önemli özelliği dünyanın her yerinde aynı anda vizyona girecek bir gösterim ağına sahip olmaları. Endüstrinin bu kadar gelişmediği yerlerde çok farklı tablo olması bu açıdan normal. Türkiye’de üretilen filmlerin böyle imkanları yok. Zira dağıtım ağını elinde tutan firmalar Hollywood filmlerinden para kazanıyor. Bu da anlaşılır bir durum. Endüstri olabilmenin getirdiği şeyler bunlar.

Türkiye’de son dönemde sadece bilet satış sayılarının değil sinema salonu sayılarının da hızla azalıyor olması dikkat çekici. Üzerinde durulması gereken ve çare üretilmesi elzem olan yara başlangıcı gibi.

2023’TE EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM

Dünyada 2023’te şu zamana kadar en çok izlenen 10 film elbette Hollywood yapımı. Bunların toplam hasılatı 5 milyar 485 milyon dolar seviyesinde… Sadece 10 filmin dünyadaki hasılatı Türkiye’deki bütün hasılatın yaklaşık 85 katı.

Dünyada en çok izlenen 10 film ve hasılatları şöyle:

1- Super Mario Kardeşler Filmi: 1 milyar 330 milyon dolar

2- Galaksinin Koruyucuları 3: 823 milyon dolar

3- Hızlı ve Öfkeli 10: 679 milyon dolar

4- Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş: 500 milyon dolar

5- Ant-Man and the Wasp: Quantumania: 477 milyon dolar

6- Küçük Deniz Kızı: 470 milyon dolar

7- John Wick 4: 430 milyon dolar

8- Transformers: Canavarların Yükselişi: 284 milyon dolar

9- Creed 3: 275 milyon dolar

10- Zindanlar ve Ejderhalar: 210 milyon dolar

Türkiye’de en çok izlenen 10 film

1- Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa: 170 milyon TL

2- Hızlı ve Öfkeli 10: 124 milyon TL

3- Avatar: Suyun Yolu: 101 milyon TL

4- Kutsal Damacana 4: 75 milyon TL

5- John Wick 4: 88 milyon TL

6- Çizmeli Kedi: Son Dilek: 56 milyon TL

7- İllegal Hayatlar: 45 milyon TL

8- Süper Mario Kardeşler Filmi: 43 milyon TL

9- Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş: 32 milyon TL

10- Galaksinin Koruyucuları 3: 27 milyon TL







