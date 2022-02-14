Hayat Gittin şarkısı dijital platformlarda
KÜLTÜR SANAT

'Gittin' şarkısı dijital platformlarda

Uzun yıllar TRT ekranlarında sunuculuk, aranjörlük, orkestra şefliği ve PR programları yapan Ömer Hayri Uzun, sevip de kavuşamayanlar için müzikal bir çalışma yaptı. Tüm dijital platformlarda tekli albüm çalışması şeklinde yer alan ‘GİTTİN’ şarkısının sözleri Erkan Yavuzer’e, aranjesi ise Ömer Hayri Uzun’a ait. Uzun, “İşin hep mutfak tarafındaydım artık biraz daha sahnenin görünen kısmına çıkma vakti geldi” dedi.

Abone Ol Google News
Ankara Yeni Şafak
Gittin şarkısı dijital platformlarda
Ömer Hayri Uzun

Şarkıyı sevip de kavuşamayanlar için yaptığını söyleyen Uzun, “Sevip de kavuşamayandan kastım sadece bir erkek ve kadının hasretliği değil. Bir evladın anneye veya babaya, bir anne veya babanın bir evlada olan hasretliğini anlatmak istedim. Anne de baba da bir sevgilidir. Mesela ben şarkıyı okurken geçen sene vefat eden yine bir TRT sanatçısı, halk ozanı olan babamı düşünerek, ona duyduğum özlem ile okudum” diye konuştu.

ÖNDE GELEN SANATÇILAR İLE ÇALIŞTIK

Uzun, ‘gittin’ şarkısının kayıt aşamasında ve klip çekiminde Türkiye’nin bu alanlarda önde gelen isimleri ile çalıştığını vurgulayarak, “Grup Ayna’nın solisti sevgili Erhan Güleryüz’den çok destek aldım. Elektro ve klasik gitarın çok değerli bir ismi olan Özgür Abbak bize destek oldu. Miksleri Erman Aydöner ve Ahmet Gökhan Coşkun yaptı. TRT’nin önde gelen sanatçıları yine çalışmada büyük pay sahibi” ifadelerini kullandı.

MÜJDEYİ VERDİ

Ramazan ayı için de dinleyenlere müjde veren Uzun, şunları söyledi:

  • Yunus Emre ülkemizde çok önemli bir değer, bir filozof, bir aydındır. Ben her zaman içerisinde ilahi sır içeren sözcüklerin, çok sesli bir şekilde icra edilmesini hayal etmişimdir. Bu yüzden Ramazan ayına özel yine müziği ve aranjmanı bana, sözleri Yunus Emre’ye ait bir çalışmamız olacak, onu da çok yakında dinleyicilerimiz ile paylaşacağız. Bu özel projede opera sanatçıları ile çalıştım. Senfonik bir düzenleme oldu. Yine bir ya da ikişer ay arayla çalışmalarım olacak.”
Diyarbakırda ele geçirildi

Diyarbakır'da
ele geçirildi

​300 bin liraya satacaklardı.
Dev yarıklar oluştu

Dev yarıklar oluştu

​İstanbul'da korkutan görüntü: Her geçen gün büyüyor.
Mustafa Sarıgül muhalif medyaya çağrıda bulundu: Samimiyseniz beni de çıkarın

Saklı tarih ortaya çıkacak

Saklı tarih ortaya çıkacak

​Düzce'de turizme Konuralp dopingi.

​Mantar toplarken buldu: En ufağı 12 kilogram geliyor.

​İndirimi fiyatlara yansıtmayan marketlere af yok.

Sultangazi'de esnafın köpeğine saldırdı.

​Omicron'un üç yeni semptomu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.