'Gittin' şarkısı dijital platformlarda

Şarkıyı sevip de kavuşamayanlar için yaptığını söyleyen Uzun, “Sevip de kavuşamayandan kastım sadece bir erkek ve kadının hasretliği değil. Bir evladın anneye veya babaya, bir anne veya babanın bir evlada olan hasretliğini anlatmak istedim. Anne de baba da bir sevgilidir. Mesela ben şarkıyı okurken geçen sene vefat eden yine bir TRT sanatçısı, halk ozanı olan babamı düşünerek, ona duyduğum özlem ile okudum” diye konuştu.

ÖNDE GELEN SANATÇILAR İLE ÇALIŞTIK

Uzun, ‘gittin’ şarkısının kayıt aşamasında ve klip çekiminde Türkiye’nin bu alanlarda önde gelen isimleri ile çalıştığını vurgulayarak, “Grup Ayna’nın solisti sevgili Erhan Güleryüz’den çok destek aldım. Elektro ve klasik gitarın çok değerli bir ismi olan Özgür Abbak bize destek oldu. Miksleri Erman Aydöner ve Ahmet Gökhan Coşkun yaptı. TRT’nin önde gelen sanatçıları yine çalışmada büyük pay sahibi” ifadelerini kullandı.

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MÜJDEYİ VERDİ

Ramazan ayı için de dinleyenlere müjde veren Uzun, şunları söyledi: