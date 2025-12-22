Yeni Şafak
Gökçebağ'dan 48. Ankara sergisi

Gökçebağ’dan 48. Ankara sergisi

22/12/2025, Pazartesi
G: 22/12/2025, Pazartesi
Yalçın Gökçebağ’ın karma resim sergisi
Yalçın Gökçebağ’ın karma resim sergisi

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam Yalçın Gökçebağ’ın karma resim sergisi, Ankara’da sanatseverlerle buluştu.

Armoni Sanat Galerisi’nde açılan sergide, sanatçının doğa, plaj ve mevsim temalarından oluşan ve bu yıl yaptığı 13 eseri yer alıyor. Ankara’da açtığı 48. sergi olduğunu söyleyen Gökçebağ, “65 yıllık sanat hayatım var. Resim yapıyorum. Onun için de bu sayı çok görülmemeli. Sergiler bir sanatçının doktora tezi gibidir” dedi.

YAŞ İTİBARIYLA YENİ KONULARA YÖNELMEK ZOR

Gökçebağ, eserlerde ayçiçekleri, plajlar, Karadeniz çay bahçeleri, hasat sahneleri ve tepeden bakış kompozisyonlarının yer aldığını, bu temaların kendi resim dilinin temelini oluşturduğunu söyledi. Yaş itibarıyla yeni konulara yönelmenin zor olduğunu belirten Gökçebağ, “Bir resimde, bir sanat eserinde bulunan en önemli iki unsur vardır. Bir orijinal olması resmin, bir de bütünlük kavramını kapsaması lazımdır ve ben de resimlerde bunlara dikkat ettiğim için hepsi kendi içinde yenidir” dedi.




