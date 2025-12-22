Gökçebağ’dan 48. Ankara sergisi

Armoni Sanat Galerisi’nde açılan sergide, sanatçının doğa, plaj ve mevsim temalarından oluşan ve bu yıl yaptığı 13 eseri yer alıyor. Ankara’da açtığı 48. sergi olduğunu söyleyen Gökçebağ, “65 yıllık sanat hayatım var. Resim yapıyorum. Onun için de bu sayı çok görülmemeli. Sergiler bir sanatçının doktora tezi gibidir” dedi.

Gökçebağ, eserlerde ayçiçekleri, plajlar, Karadeniz çay bahçeleri, hasat sahneleri ve tepeden bakış kompozisyonlarının yer aldığını, bu temaların kendi resim dilinin temelini oluşturduğunu söyledi. Yaş itibarıyla yeni konulara yönelmenin zor olduğunu belirten Gökçebağ, “Bir resimde, bir sanat eserinde bulunan en önemli iki unsur vardır. Bir orijinal olması resmin, bir de bütünlük kavramını kapsaması lazımdır ve ben de resimlerde bunlara dikkat ettiğim için hepsi kendi içinde yenidir” dedi.