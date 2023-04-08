Gönül Dağı’na sürpriz transfer: Senelerdir televizyon ekranında görünmüyordu

Gönül Dağı.
Üç sezondur TRT1 ekranında varlık gösteren Köprü Film imzalı Gönül Dağı ailesini zenginleştirecek bir transfer hamlesi yapıldı. Yıllardır herhangi bir dizi projesinde görünmeyen İnan Ulaş Torun, Gönül Dağı’nda sürpriz bir karakterle ekran başındakilerin karşısına geçmeye hazırlanıyor.
İlk oyunculuk tecrübesini 2015 – 2017 yılları arasında ATV’de yayına giren TMC imzalı Beyaz Gelincik dizisiyle kazanan İnan Ulaş Torun, Gönül Dağı’yla gümbür gümbür geliyor. Yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği Beyaz Gelincik dizisinde üstlendiği ‘Zeki’ karakteriyle geniş kitlelerin yakından tanıdığı bir isim haline gelen İnan Ulaş Torun’un Gönül Dağı’ndaki rolü belli oldu.
Bir dönem Leyla ile Mecnun dizisinde sergilediği oyunculuk performansıyla ilgi odağına yerleşen İnan Ulaş Torun, Gönül Dağı’nda Kenan’ın kardeşi ‘Barış’ rolüyle ekran önüne çıkacak. Gönül Dağı’nın sürpriz transferi İnan Ulaş Torun, Hayat Güzeldir, Halil İbrahim Sofrası, Bir Çocuk Sevdim, 6 Mantı, Bir Yusuf Masalı, Ne Münasebet ve Dostlar Mahallesi gibi yapımlarda da boy göstermişti.