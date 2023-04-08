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Hayat

Gönül Dağı’na sürpriz transfer: Senelerdir televizyon ekranında görünmüyordu

Birbirinden dokunaklı sahneleriyle seyir zevki yaşatan ve izleyenlerin duygularına hitap eden Gönül Dağı ailesine yeni bir üye daha katılıyor. Sımsıcak hikayesiyle kalpleri ısıtan Gönül Dağı projesine televizyon ekranlarından yıllardır uzak kalan İnan Ulaş Torun geliyor.

11:25 . 8/04/2023 Cumartesi
Diğer
Gönül Dağı.

Gönül Dağı.

Üç sezondur TRT1 ekranında varlık gösteren Köprü Film imzalı Gönül Dağı ailesini zenginleştirecek bir transfer hamlesi yapıldı. Yıllardır herhangi bir dizi projesinde görünmeyen İnan Ulaş Torun, Gönül Dağı’nda sürpriz bir karakterle ekran başındakilerin karşısına geçmeye hazırlanıyor.

İlk oyunculuk tecrübesini 2015 – 2017 yılları arasında ATV’de yayına giren TMC imzalı Beyaz Gelincik dizisiyle kazanan İnan Ulaş Torun, Gönül Dağı’yla gümbür gümbür geliyor. Yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği Beyaz Gelincik dizisinde üstlendiği ‘Zeki’ karakteriyle geniş kitlelerin yakından tanıdığı bir isim haline gelen İnan Ulaş Torun’un Gönül Dağı’ndaki rolü belli oldu.

İnan Ulaş Torun.

Bir dönem Leyla ile Mecnun dizisinde sergilediği oyunculuk performansıyla ilgi odağına yerleşen İnan Ulaş Torun, Gönül Dağı’nda Kenan’ın kardeşi ‘Barış’ rolüyle ekran önüne çıkacak. Gönül Dağı’nın sürpriz transferi İnan Ulaş Torun, Hayat Güzeldir, Halil İbrahim Sofrası, Bir Çocuk Sevdim, 6 Mantı, Bir Yusuf Masalı, Ne Münasebet ve Dostlar Mahallesi gibi yapımlarda da boy göstermişti.


#Gönül Dağı
#TRT1
#Dizi
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