Gönül Dağı’na sürpriz transfer: Senelerdir televizyon ekranında görünmüyordu

Gönül Dağı dizisinde dolmuşçu Sefer karakterine hayat veren oyuncu Ferdi Sancar duygulandıran bir harekete imza attı. Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasında telefonla yardım toplayan ünlüler arasında yer alan Sancar, 98 model bir aracı olduğunu ve bunu satarak parasını depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. Sancar, "Çocuklar kumbarasını bozdururken ben de tek sahip olduğum şeyi burada depremzede kardeşlerime bağışlıyorum. Küçük bir masrafı var ben onu yaptırıp öyle satacağım" ifadelerini kullandı.