Hayat Görme engelli çocuklara özel Braille alfabesiyle dergi hazırlandı
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Görme engelli çocuklara özel Braille alfabesiyle dergi hazırlandı

Albayrak Medya'nın markalarından biri olan Bilge Çocuk, görme engelli çocuklar için anlamlı bir adım attı. Bilge Çocuk görme engelli çocuklara özel olarak Braille alfabesiyle hazırlanan yeni bir sayı yayımladı.

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Haber Merkezi DHA
Görme engelli çocuklara özel Braille alfabesiyle dergi hazırlandı
Bilge Çocuk'un Braille alfabesiyle hazırlanan sayısı

4 Ocak Dünya Braille Alfabesi Günü’nde Türk Telekom’un katkılarıyla yayımlanan derginin özel sayısında görme engelli çocukların pek çok güzel ve faydalı içerikle tanışmasına da olanak sağlıyor.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, görme engelli çocuklar için hazırlanan Bilge Çocuk dergisine destek olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu
Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu

Sancaktaroğlu, “Türkiye’nin ilk telefonda sesli kitap hizmeti ‘Telefon Kütüphanesi’ uygulamasıyla görme engellileri kitaplarla buluşturuyoruz. Günışığı projemizde erken müdahale eğitimleriyle az gören çocukların görme yetilerini kullanabilmelerini destekliyoruz. Sesli Adımlar uygulaması ile Atatürk Kültür Merkezi, Millet Kütüphanesi gibi mekanlarda görme ve işitme engelli bireylerin bir başkasına ihtiyaç duymadan özgürce hareket edebilmelerine olanak sağlıyoruz. Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürdüğümüz değer katan projeler yürütürken, Braille alfabesiyle hazırlanan Bilge Çocuk dergisi özel sayısına destek olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri
Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri

“BU DÜNYAYI KEŞFETMEKTEN GURUR DUYUYORUZ”

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri de Bilge Çocuk’un özel sayısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Albayrak Medya olarak bünyesinde barındırdığı dergilerle binlerce çocuğa ve gence ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Sivri, “Görme engelli çocukların dünyasını keşfetmekten gurur duyuyoruz. Braille alfabesiyle hazırladığımız her dergi bizim için çok kıymetli, her geçen sayıda daha fazla çocuğa ulaşma hayalimiz giderek büyüyor. İlerleyen süreçte okurların ve velilerin ilgisi heyecanımızı daha da katladı. Bu özel sayıya talep giderek arttı. Bu yüzden biz de her fırsatta devamını getiriyor, kıymetli markalarla güç birliği yapıyoruz. Bu tür özel baskı Braille alfabeli yayınlara ulaşmak çok zor olduğu için herkes okuyabilsin diye özel çocuklarımıza dergimizi ücretsiz olarak ulaştırıyoruz” diye konuştu.

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