Hayat Görme engelli öğrenciler eş pedal ile bisiklet sürme hayallerini gerçekleştirdi
AKTÜEL

Görme engelli öğrenciler eş pedal ile bisiklet sürme hayallerini gerçekleştirdi

Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği, gönlüyle gören öğrencilerin bisiklet sürme hayallerini gerçekleştirerek hayatlarında unutulmaz bir an yaşattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Görme engelli öğrenciler eş pedal ile bisiklet sürme hayallerini gerçekleştirdi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’nin düzenlediği GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu’nda görme engelli öğrenciler için "Eş Pedal ile Hayallerimi Gerçekleştiriyorum" etkinliği düzenledi.

Görme engelli öğrenciler eş pedal ile bisiklet sürme hayallerini gerçekleştirdi
OYNAT 01:11
Görme engelli öğrenciler eş pedal ile bisiklet sürme hayallerini gerçekleştirdi
Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği, gönlüyle gören öğrencilerin bisiklet sürme hayallerini gerçekleştirerek hayatlarında unutulmaz bir an yaşattı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda görme engelli öğrenciler için 'Eş Pedal ile Hayallerimi Gerçekleştiriyorum' etkinliği düzenledi.


Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Dr. Mehmet Berk'in katılımlarıyla gerçekleşen etkinlik, güzel sanatlar yetenek yarışmasında birinci olan görme engelli Damlagül Yıldız’ın piyano gösterisiyle başladı. Katılımcıların konuşmalarıyla devam eden etkinlik, öğrencilere verilen kıyafet, ayakkabı ve çanta hediyeleriyle devam etti.

Görme engelli öğrenciler, "Eş Pedal ile Hayallerimi Gerçekleştiriyorum" diyerek bisiklet sürdü

Etkinliğin en heyecan verici kısmı ise görme engelli öğrencilerin bisiklet sürebileceklerini öğrendikleri an oldu. Görme engelli öğrenciler, eş pedal bisiklet ile bisikleti kullanabilen bir bireyin arkasındaki koltuğa oturarak pedal çevirdiler. Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği, bu etkinlik ile gönlüyle gören öğrencilerin bisiklet sürme hayallerini gerçekleştirerek hayatlarında unutulmaz bir an yaşattı.

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