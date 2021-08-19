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Güldür Güldür Show'a sürpriz isim

Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılmasının ardından yaprak dökümü yaşayan Güldür Güldür Show ekibine yeni isimler dahil olmaya başladı. Onlardan biri de Toygan Avanoğlu... Avanoğlu yeni sezonda kadroda yer alacak. Peki Toygan Avanoğlu kimdir? İşte Toygan Avanoğlu hakkında merak edilenler... Toygan Avanoğlu hayatı ve biyografisi...

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​Güldür Güldür Showa sürpriz isim: Toygan Avanoğlu kimdir?
Güldür Güldür

Show TV ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgili ile takip edilen Güldür Güldür Show 9. sezon hazırlıkları devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Güldür Güldür Show kadrosunda bulunan Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrıldığı açıklanmıştı.

Güldür Güldür Show yeni sezon için sürpriz bir isimle anlaştı.

Geçtiğimiz sezon konuk oyuncu olarak programda yer alan Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show kadrosuna dahil edildi.

Avanoğlu, geçtiğimiz sezon konuk oyuncu olarak katıldığı bölümle büyük beğeni toplamıştı.

Toygan Avanoğlu
Toygan Avanoğlu

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Toygan Avanoğlu kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir?

Toygan Avanoğlu, 19 Ocak 1979 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir.

İlk televizyon deneyimini "Düşman Kardeşler" isimli dizide edinmiştir.

Ayrıca eskiden Milli Basketbolcu olarak forma giymiştir.

Çocukluğunda bir yıl "Müjdat Gezen Sanat Merkez"inde şan dersi almıştır.

Kanal-İ-Zasyon filmi ile de oyunculuk kariyerine ilk adımı atmıştır.

2019 yılında meklektaşı Şiva Behrouzfar ile evlenen Tolga Avanoğlu'nun geçtiğimiz yıl Derin Avanoğlu ismini verdiği bir kız çocuğu dünyaya geldi.

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Toygan Avanoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?

DİZİLER

Düşman Kardeşler (İlker) 2012

Güzel Köylü (Bünyamin Kalas) 2014-2015

Hanım Köylü (Koptagel) 2016

Yeni Gelin (İskender Bozok) 2017 - 2018

Meleklerin Aşkı (Necmettin Çekilmez) 2018

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Sefer Kadıoğlu) 2019-2021

FİLMLER

Kanal-İ-Zasyon 2009

Kedi Özledi (Yaygaracı) 2013

Hayati Tehlike (Hayati Tehlike) 2016

Ayla (Pusan Subayı) 2017

Babası 2017

Deli Aşk (Fuat) 2017

Yol Arkadaşım (Dr. Kamuran) 2017

Sorma Neden 2018

Sabahlar Olmasın 2018

Aslı Gibidir 2019

Hababam Sınıfı Yeniden (La Minör Bülent) 2019

Hayatımız Filim (Hasan) 2019

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