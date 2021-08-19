Güldür Güldür Show'a sürpriz isim

TRT 1 Alparslan'ın Destanı dizisinin yayın günü belli oldu

TRT 1 ekranlarında geçen sezon fırtına gibi esen 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisi 'Uyanış Büyük Selçuklu: Alparslan'ın Destanı' ile yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Geçen sezon 'Melikşah' dönemi ile ekranlara gelen dizi, farklı bir metot uygulayarak hikâyeyi geçmişe doğru sarıyor. Bambaşka bir kadro ile ekranlara gelecek olan dizinin başrollerinde Burak Arduç ile Fahriye Evcen yer alacak.



İlk sezonuyla beğeni toplayan ve izlenme rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı olarak çekilecek olan Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan'ın kesin yayın tarihi 4 Ekim 2021 olarak açıklandı.



Ekranlarda 3 sezon yayınlanması planlanan dizinin her hafta pazartesi günü ekranlarda yayınlanması planlanıyor.



