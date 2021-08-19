Güldür Güldür Show'a sürpriz isim

Show TV ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgili ile takip edilen Güldür Güldür Show 9. sezon hazırlıkları devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Güldür Güldür Show kadrosunda bulunan Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrıldığı açıklanmıştı.
Güldür Güldür Show yeni sezon için sürpriz bir isimle anlaştı.
Geçtiğimiz sezon konuk oyuncu olarak programda yer alan Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show kadrosuna dahil edildi.
Avanoğlu, geçtiğimiz sezon konuk oyuncu olarak katıldığı bölümle büyük beğeni toplamıştı.
Toygan Avanoğlu kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir?
Toygan Avanoğlu, 19 Ocak 1979 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir.
İlk televizyon deneyimini "Düşman Kardeşler" isimli dizide edinmiştir.
Ayrıca eskiden Milli Basketbolcu olarak forma giymiştir.
Çocukluğunda bir yıl "Müjdat Gezen Sanat Merkez"inde şan dersi almıştır.
Kanal-İ-Zasyon filmi ile de oyunculuk kariyerine ilk adımı atmıştır.
2019 yılında meklektaşı Şiva Behrouzfar ile evlenen Tolga Avanoğlu'nun geçtiğimiz yıl Derin Avanoğlu ismini verdiği bir kız çocuğu dünyaya geldi.
Toygan Avanoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?
DİZİLER
Düşman Kardeşler (İlker) 2012
Güzel Köylü (Bünyamin Kalas) 2014-2015
Hanım Köylü (Koptagel) 2016
Yeni Gelin (İskender Bozok) 2017 - 2018
Meleklerin Aşkı (Necmettin Çekilmez) 2018
Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Sefer Kadıoğlu) 2019-2021
FİLMLER
Kanal-İ-Zasyon 2009
Kedi Özledi (Yaygaracı) 2013
Hayati Tehlike (Hayati Tehlike) 2016
Ayla (Pusan Subayı) 2017
Babası 2017
Deli Aşk (Fuat) 2017
Yol Arkadaşım (Dr. Kamuran) 2017
Sorma Neden 2018
Sabahlar Olmasın 2018
Aslı Gibidir 2019
Hababam Sınıfı Yeniden (La Minör Bülent) 2019
Hayatımız Filim (Hasan) 2019
Hababam Sınıfı Yaz Oyunları (La Minör Bülent) 2020