Gülleri yetim kalalı iki yıl oldu

“We Are Not Numbers-Sayıdan İbaret Değiliz” şarkısıyla viral olan The Undercover Hippy Grubu'nun solisti Billy Rowan, Yeni Şafak’a konuştu. Filistin bayraklı pozu nedeniyle Almanya konserinin iptal edildiğini belirten Rowan, İngiliz müzisyenlerle birlikte İsrail destekçisi olan bankayı ise 5 festivalin sponsorluğundan çıkarttıklarını anlattı.