Gülleri yetim kalalı iki yıl oldu

Gazetemiz yazarı, Rasim Özdenören’in vefatının üzerinden iki yıl geçti. Yedi Güzel Adam arasındaki usta edebiyatçı, 1940’ta Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. Kahramanmaraş Lisesinde, Erdem Bayazıt, Hasan Seyithanoğlu, Sait ve Cahit Zarifoğlu ile arkadaşlık kuran Özdenören, öğrencilik yıllarında arkadaşlarıyla Türkiye'nin önde gelen edebiyat dergilerini izleyip yerel gazetelere sanat sayfası hazırladı. Aynı arkadaş grubuyla “Hamle” dergisini yeniden çıkardı. Usta yazar ilk hikayesi “Akarsu”yu Varlık dergisinde 1 Ocak 1957'de lise öğrencisiyken yayınladı. 1958'de üniversite öğrenimi için İstanbul'a taşındı.

Sezai Karakoç’la 1962’de tanışan yazar, 64-65 arası Yeni İstiklal gazetesinin sanat sayfasını yönetti. Arkadaşlarıyla “Edebiyat” ve “Mavera” dergilerini kurdu. Hikâye ve yazıları Varlık, Türk Sanatı, Arayış, Hamle, Dost, Soyut, Yeni İstiklal, Diriliş, Edebiyat, Mavera, Yeni Devir, Yeni Zemin, Yedi İklim, Kaşgar, Hece, Zaman, Yeni Şafak ve Yeni Dönem’de yayımlandı. Özdenören, 1967’de ilk kitabı “Hastalar ve Işıklar”ı çıkardı. Prag’da yapılan Uluslararası TV Filmleri Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü’nü kazanan “Çok Sesli Bir Ölüm” 1984’te, “Çözülme” ise 1973’te televizyona film olarak uyarlandı. Bütün eserleri İz Yayıncılık’tan çıkan usta yazar, “Hece” dergisinin yayın yönetmenliğini üstlendi. “Gül Yetiştiren Adam” olarak anılan Özdenören, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere çok sayıda ödüle layık görüldü. Yeni Şafak'ta yazmaya devam ederken hastalığına yenik düşen Özdenören, 23 Temmuz 2022'de vefat etmişti.