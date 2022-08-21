Hayat Gülşenden sonra Reyhan Karaca da LGBT propagandası yaptı
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Gülşen’den sonra Reyhan Karaca da LGBT propagandası yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen İstanbul Festivali, Yenikapı'da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde festivalde sahne alan Gülşen, konserinde kendisine yöneltilen kıyafet eleştirilerine yanıt verdikten bir süre sonra seyirciler arasından uzatılan LGBT bayrağını açarak gündem oldu. Gülşen konserine atıfta bulunan Karaca, "Nerede, var mı LGBT bayrağı?" diye sordu.

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Gülşen’den sonra Reyhan Karaca da LGBT propagandası yaptı
Reyhan Karaca sahnede LGBT bayrağı açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Yenikapı etkinlik alanını tahsis ettiği ve tanıtımlarını yaptığı İstanbul Festivali kapsamında sahne alan Reyhan Karaca, konser sırasında LGBT bayrağı açtı.

  • 13 Ağustos günü gerçekleştirilen konserde, sahnede bir anda dinleyicilerine 'Nerede, var mı LGBT bayrağı?' diye soran Karaca, seyircilerden birinin LGBT bayrağı çıkarması üzerine 'Var vallahi var. Ver. Elden ele, elden ele!' diyerek bayrağı alıp salladı.


Şarkıcı Reyhan Karaca Yenikapı'da düzenlenen konserde LGBT bayrağı açtı
OYNAT 00:50
Şarkıcı Reyhan Karaca Yenikapı'da düzenlenen konserde LGBT bayrağı açtı
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Yenikapı etkinlik alanını tahsis ettiği ve tanıtımlarını yaptığı İstanbul Festivali kapsamında sahne alan Reyhan Karaca, konser sırasında LGBT bayrağı açtı.

13 Ağustos günü gerçekleştirilen konserde, sahnede bir anda dinleyicilerine 'Nerede, var mı LGBT bayrağı?' diye soran Karaca, seyircilerden birinin LGBT bayrağı çıkarması üzerine 'Var vallahi var. Ver. Elden ele, elden ele!' diyerek bayrağı alıp salladı.

Gülşen'e atıfta bulundu

Gülşen'in LGBT bayrağı açtığı görüntüler sosyal medyada yayılırken kullanıcılardan tepki geldi. Son olarak Reyhan Karaca da 13 Ağustos tarihinde festivalde sahne alan isimlerden biri oldu.

Gülşen sahne aldığı konserinde LGBT bayrağı açtı.
Gülşen sahne aldığı konserinde LGBT bayrağı açtı.

Sahnede LGBT bayrağı açtı

Ardından seyircilerin arasından sahneye LGBT bayrağı uzatılmasının üzerine, "Var vallahi var. Elden ele elden ele" diyen Karaca, bayrağı alarak sahnede salladı.

Reyhan Karaca da aynı şekilde eşcinsel propagandası yaptı.
Reyhan Karaca da aynı şekilde eşcinsel propagandası yaptı.

Sosyal medya kullanıcılarından İBB'ye tepki

Karaca'nın bu hareketinin ardından sosyal medya kullanıcıları sanatçıyı eleştirirken festivali düzenleyen İBB'ye de büyük tepki gösterildi.

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