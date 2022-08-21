Gülşen’den sonra Reyhan Karaca da LGBT propagandası yaptı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen İstanbul Festivali, Yenikapı'da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde festivalde sahne alan Gülşen, konserinde kendisine yöneltilen kıyafet eleştirilerine yanıt verdikten bir süre sonra seyirciler arasından uzatılan LGBT bayrağını açarak gündem oldu. Gülşen konserine atıfta bulunan Karaca, "Nerede, var mı LGBT bayrağı?" diye sordu.

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