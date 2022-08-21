Gülşen’den sonra Reyhan Karaca da LGBT propagandası yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Yenikapı etkinlik alanını tahsis ettiği ve tanıtımlarını yaptığı İstanbul Festivali kapsamında sahne alan Reyhan Karaca, konser sırasında LGBT bayrağı açtı.
- 13 Ağustos günü gerçekleştirilen konserde, sahnede bir anda dinleyicilerine 'Nerede, var mı LGBT bayrağı?' diye soran Karaca, seyircilerden birinin LGBT bayrağı çıkarması üzerine 'Var vallahi var. Ver. Elden ele, elden ele!' diyerek bayrağı alıp salladı.
Gülşen'e atıfta bulundu
Gülşen'in LGBT bayrağı açtığı görüntüler sosyal medyada yayılırken kullanıcılardan tepki geldi. Son olarak Reyhan Karaca da 13 Ağustos tarihinde festivalde sahne alan isimlerden biri oldu.
Sahnede LGBT bayrağı açtı
Ardından seyircilerin arasından sahneye LGBT bayrağı uzatılmasının üzerine, "Var vallahi var. Elden ele elden ele" diyen Karaca, bayrağı alarak sahnede salladı.
Sosyal medya kullanıcılarından İBB'ye tepki
Karaca'nın bu hareketinin ardından sosyal medya kullanıcıları sanatçıyı eleştirirken festivali düzenleyen İBB'ye de büyük tepki gösterildi.