Gündüz vakti ortaya çıktı: Bir anda ortadan kayboldu

Gündüz vakti ortaya çıktı: Bir anda ortadan kayboldu

5/02/2026, Perşembe
IHA
Tekirdağ’da nadir görülen yaban kedisi Ganos Dağları’ndaki fotokapana yansıdı. Gece aktif olan ve genellikle yalnız yaşayan yaban kedileri; fare, tavşan, kuş ve sürüngenlerle besleniyor.

Ganos Dağları’nın ağaçlık ve dağlık kesiminde doğa gözlemcilerince yerleştirilen fotokapan kameraları, nadir görülen yaban kedisini kaydetti. Görüntülerde, yaban kedisinin ormanlık alanda temkinli adımlarla ilerlediği ve çevresini kontrol ederek gözden kaybolduğu anlar yer aldı.

Ganos Dağları’nda görüntülenen yaban kedisi, bölgenin biyolojik çeşitliliğinin zenginliğini bir kez daha ortaya koyarken, doğa koruma çalışmalarının önemini de gözler önüne serdi.


Uzmanlar, yaban kedisinin Türkiye’de özellikle ormanlık ve dağlık bölgelerde yaşadığını, insanlardan uzak ve sessiz alanları tercih ettiğini belirtiyor. Doğada nadir görülen yaban kedileri, gri-kahverengi tonlarda, belirgin çizgili post yapısı ve kalın, halkalı kuyruklarıyla dikkat çekiyor. Evcil kedilere benzemekle birlikte daha iri, kaslı ve güçlü bir yapıya sahip olan türün ağırlığı 3 kilogram ile 8 kilogram arasında değişiyor.

Gece aktif olan ve genellikle yalnız yaşayan yaban kedileri; fare, tavşan, kuş ve sürüngenlerle besleniyor.



#Ganos Dağları
#Tekirdağ
#yaban kedisi
