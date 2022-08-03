Güneş fırtınası Dünya’mızı vuracak

ABD, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), G1 sınıfı jeomanyetik fırtınanın gezegenimize çarpma ihtimali olduğunu açıklayarak bugünden itibaren cumaya kadar olan süreyi işaret etti. Bilim insanları G-1 Güneş fırtınası sebebiyle, elektrik şebekelerinde dalgalanmalar yaşanabileceğini ve uyduların iletişiminde kopmalar meydana gelebileceğini bildirdi. Öte yandan uzmanlar, söz konusu fırtınadan bazı hayvanların da etkilenebileceğini kaydetti. Zira, fırtına, Dünya’nın manyetik alanını etkileyerek bu alanı bir navigasyon aracı olarak kullanan göçmen hayvanların kafasını karıştırabilir.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Jeomanyetik fırtına, güneşin yüzünün güneybatı bölgesindeki gaz püskürten bir koronal delikten kaynaklanıyor. Kayıtlara göre 1582 yılında, gökyüzünde ‘büyük bir ateşe benzeyen’ ve ‘Büyük Yangın’ olarak anılan bir Güneş fırtınası Dünya’yı vurmuş. Tam 3 gün süren fırtına, tarih kitaplarında “gökyüzünün alevler içinde kaldığı” şeklinde yorumlanmıştı. O dönem teknolojik cihazlarının bulunmaması nedeniyle fırtına, ciddi bir hasara neden olmamıştı. Ancak günümüzde durum bir hayli farklı. Bilim insanları, büyük bir Güneş fırtınasının küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara neden olabileceğini belirtiliyor.

TEKNOLOJİ Uzaya gönderilen 40 uydu güneş fırtınası nedeniyle düştü