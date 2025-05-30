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Güney Afrikalı kadın 6 yaşındaki kızını gözleri güzel olduğu için para karşılığı sattı

Güney Afrikalı kadın 6 yaşındaki kızını gözleri güzel olduğu için para karşılığı sattı

12:5830/05/2025, Cuma
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Kelly Smith ve Joshlin Smith
Kelly Smith ve Joshlin Smith

Güney Afrikalı Kelly Smith, 6 yaşındaki kızı Joshlin’i para karşılığı bir şifacıya sattığı gerekçesiyle ömür boyu hapse çarptırıldı. Gözleri ve teni için satıldığı ortaya çıkan çocuk ise hala kayıp.

Western Cape eyaletinde yaşayan Kelly Smith, 6 yaşındaki kızı Joshlin Smith’i kaybettiğini belirterek yetkililere başvurdu.


Çocuğun yaşadığı gecekondu bölgesinde komşular ve polis ekipleri günlerce arama yaptı. Smith, kızını kaybolduğu gün erkek arkadaşı Jacquen Appollis’e bıraktığını ve bir daha görmediğini söyledi.


Ancak yürütülen soruşturma, olayın çok daha karanlık olduğunu ortaya çıkardı.


Kelly Smith’in, kızını şifacı olduğu iddia edilen bir şahsa bin 100 dolar karşılığında sattığı tespit edildi.


"GÖZLERİ VE TENİ İÇİN SATILDI"

Tanıklardan biri, annenin küçük kızının şifacı tarafından “gözleri ve teni” için istendiğini söylediğini itiraf etti. Joshlin Smith ise hala bulunamadı. Küçük kızın akıbeti belirsizliğini koruyor. Kelly Smith’in yanı sıra erkek arkadaşı Appollis ve arkadaşları Steveno van Rhyn ile bir başka kişi de “çocuk kaçırmak” ve “insan ticareti” suçlamalarıyla yargılandı. Mahkeme hepsini suçlu buldu.


Yargıç Nathan Erasmus, “Verilebilecek en ağır cezadan daha azını hak eden hiçbir yanları yok.” dedi ve Kelly Smith’i ömür boyu hapisle cezalandırdı.

#güney afrikalı
#Joshlin Smith
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