'Gurbette' fotoğraf sergisi Bursa'da

Hollanda'ya Göç fotoğraf sergisinde fotoğraflar ve hikayeler eşliğinde bu yarım asırlık ‘kollektif’ tarihimizi görme ve okuma fırsatınız olacak.

Hollanda-Türk İşgücü Anlaşması bundan tam 57 yıl önce Lahey’de imzalandı. 19 Ağustos 1964’te hayata geçirilen anlaşma ile ilk dönemde Hollanda’ya yaklaşık 5 bin kişi göç etti. O dönemde memleketlerini arkalarında bırakıp çalışmaya giden Türkler, yıllar içinde burada yeni hayatlar kurdu. Zamanında “Gastarbeider” yani ‘misafir işçi’ olarak adlandırılan birinci kuşağa süre zarfında her ne kadar göçmen, etnik azınlıklar ve yabancılar gibi terimler kullanıldıysa da yarım asır sonra bu terimler yerini ‘Nederlandse Turken’ yani ‘Hollandalı Türkler’ kavramına bıraktı. Kısacası zorlukları ve güzellikleri ile inişleri ve çıkışları Hollanda’da ‘kollektif’ bir tarihimiz oluştu.

Şimdi nüfusu 500 bine yakın olan Hollanda’daki Türkler ülkedeki en büyük azınlık gurubu oluşturduğu gibi siyasetten, kültüre, araştırmadan iş verenine kadar her sektörde temsil ediliyorlar.

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Peki ama yarım asırda bu süreç nasıl bu aşamaya geldi? Hollanda'ya gelen birinci nesil Hollandalılar tarafından nasıl karşılanılıyorlardı? Birinci nesil Hollanda’da ne tür zorluklarla karşılaştı? Hollanda'ya Göç fotoğraf sergisinde fotoğraflar ve hikayeler eşliğinde bu yarım asırlık ‘kollektif’ tarihimizi görme ve okuma fırsatınız olacak.

İşçi göçü anlaşması neden yapıldı?

Birinci nesil Türkler Hollanda’da nerelerde çalıştılar?

Pansiyon hayatları nasıldı?

Birinci nesil ne tür şartla içinde yaşamlarını idare ediyorlardı?

Birinci neslin Hollandalı komşuları ile geçimleri nasıldı?

Hollandalılar 1960 yıllarında Türkler için neler düşünüyorlardı?

Bunun yanında dil sorunları, aile birleşimi, kültür, spor, siyaset ve inanç la alakalı benzeri konular hepsi bu sergide işledik. Bunun yanında Marmara Üniversitesi, sanat bölümü öğrencilerinin Göç teması altında yaptıkları sanat eserleri sergide yer bulacak.

Gurbette fotoğraf sergisi için Şahin Yıldırım’ın 2014'teki ‘50 jaar, 50 verhalen’ yani 50 yılda, 50 öykü ‘ kitabından esinlenerek gerçekleştirildi. Bu sergi daha önce Hollanda’da farklı şehirlerde yine Hollanda genelinde düzenlenen eşya ve doküman kampanyası ile toplanan kişisel eşyalar (İş ayakkabısı, iş elbisesi, tahta bavullar, eskiye ait kasetler, iş veren anlaşması, siyah-beyaz resimler vesaire) eşliğinde dolaştırıldı ve Hollanda’daki kollektif tarihimiz farklı temalar eşliğinde alanında uzman kişiler ile birlikte detaylı bir şekilde işlenildi.

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Merkezi Hollanda da bulunan Atlas Kültür ve Araştırma Merkezi bu sergiyi ile iki ülke arasında köprü vazifesi görmek ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunmayı hedeflemektedir.