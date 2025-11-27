Güzel sanat eserlerinde telif hakları konuşulacak

İki gün sürecek sempozyum, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Doğuş Üniversitesi ve Telif Hakları Derneği iş birliği ile Doğuş Üniversitesi Çengelköy Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek. Önceki sempozyumlarda Dijital Alan, Kültür Endüstrisi, Müzik ve Sinema sektörlerinde telif hakları konuları konuşulmuştu. Bu yıl yapılacak sempozyumda, 5846 sayılı yasa ile de korunan “Güzel Sanat Eserlerinde” Telif Hakları ve Bağlantılı Haklar konularını bilimsel oturumlarla ve sektör sorunlarının tartışılacağı panel ile etraflıca tartışılacak.

Sempozyum kapsamında dijital sanat, yapay zekâ, fotoğraf, tasarım, kümülatif koruma, eser sahipliği, ceza sorumluluğu, yeniden satış, kamu yararı, AI ile üretilen sanat, NFT’ler, dövme sanatı, görsel-işitsel yapımlar, röportaj, çifte koruma vb. konuların telif hakları ile ilişkisini hem akademiden hem uygulamadan değerli isimler konuşacak. Telif Hakları Derneği Başkanı Cafer Vayni sempozyumla ilgili şunları söyledi: “Akademisyenler, sanatçılar, hâkim ve savcılar, uygulayıcı avukatlar, sektör profesyonelleri ve öğrencilerin bir araya geleceği iki günlük sempozyum sonucunda telif hakkı ihlallerinin en fazla yaşandığı ve eser sahiplerinin en fazla mağdur edildiği ‘Güzel Sanat Eserlerine’ kamuoyunun ilgi ve dikkatini çekmek istiyoruz. Bütün çabamız, eser sahiplerinin haklarını tereddütsüz önceleyen bir yasal mevzuata kavuşulmasını sağlamaktır.”