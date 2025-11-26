Dünyadan müzeciler Milli Saraylar'da

SEVDE YILMAZ





Kuruluşunun 100. yılını kutlayan Millî Saraylar Başkanlığı’nın düzenlediği “Millî Sarayların Yüzyılı” adlı uluslararası sempozyum devam ediyor. Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı’nda açılışı yapılan programda, 27 ülkeden 109 üst düzey yönetici 95 bildiri sunacak. Dünyadaki saray müzelerinden konukların katıldığı sempozyumda, Azerbaycan Ulusal Halı Müzesi’nden Dr. Hatice Esodova ve Güney Kore Ulusal Saray Müzesi’den Young-Hwa Jung’la konuştuk.





AZERBAYCAN HALI MÜZESİ’NDE RESTORASYON İŞLERİ

“Saray Müzelerinde Koleksiyon Yönetimi” oturumunun konuklarından Azerbaycan Ulusal Halı Müzesi’nden Dr. Hatice Esodova, sergilenen saray halılarının koleksiyon tarihinden bahsetti. 17 yaşından beri Halı Müzesi’nde çalıştığını ve yıllardır Azerbaycan halıları üzerine araştırma yaptığını vurgulayarak bu işin çok fedakârlık gerektiğini söyledi. Esodova, “Dünyanın birçok yerinden Azerbaycan Milli Halı Müzesi restorasyon ve konservasyon işlerini öğrenmek ve orada üstatlardan ders almak için gelenler var. Mesela her sene Kazakistan’dan gelirler, halılarla ilgili özel kurslardan geçerler” dedi. Halıların her birinin envanter numarası ile özel dolaplarda hususi temperatur ile rutubetten korunması gerektiğini belirten Esodova, her halının kendi grubuna göre toplandığını, ayrıldığını ve bu gruba göre sergilendiği aktararak, “Her bir halının resimleri çekilir, bilgisayara aktarılır ve oradan kontrol edilir” dedi.





KORE SARAY MÜZESİ BÖYLE KORUNUYOR

Güney Kore Ulusal Saray Müzesi’nden Young-Hwa Jung ise koleksiyon yönetim süreci ve kullanımına dair konuşarak müzedeki eserleri korumak için geliştirdikleri yöntemlerden bahsetti. Jung, geliştirdikleri Dadam sisteminin yalnızca kurum içi personelin eriştiği bir sistem olduğunu, halkın ise yalnızca Ulusal Saray Müzesi’ndeki web sayfasında yayınlanan verilere erişim sağladığını fakat müzedeki tüm koleksiyon bilgilerinin yayımlanmasının ve halkın kullanımına sunulmasının hedeflendiğini belirtti. Bu hedeflerinin beş yıldan daha fazla sürebileceğini de ekleyen Jung, “Kore Ulusal Saray Müzesi’nin amacı Joseon Hanedanlığı ve Kore İmparatorluğu ile ilgili eserleri toplamak, araştırmak ve yönetmektir” şeklinde konuştu. Amacı kültürel mirası korumak, bilgiyi paylaşmak, iş birliğini güçlendirmek olan bu sempozyum, dünyadaki saray müzelerinin durumunu, koleksiyon, arşiv, kütüphane vb. yönetimlerin gelecek vizyonunun saray mirasına etkilerini, yeni uluslararası iş birliğiyle gündeme taşımayı amaçlıyor. Sempozyum bugün sona erecek.





Yasin Yıldız

MİLLİ SARAYLAR TEK ÇATI ALTINDA

Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, açılışta yaptığı konuşmada, Milli Saraylar Başkanlığı’nın 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı'na bağlı müstakil bir tarihi ve kültürel miras kurumu olarak dünyadaki eşdeğer kuruluşlar gibi yapılandırıldığını ifade etti. Bu şekilde işleyen bir sistemin sonuçlarını ise şöyle paylaştı: “Milli Saraylar bugün, önemli bir dönüşüm projesi ile 1924 yılında dağılan Türkiye tarihi mirasının ‘saraylar-müzeler’ bölümünü tek bir çatı altında topladı. Bu düzenleme ile gerek mimari eserler ve bahçeler gerekse taşınır hazineler doğru bir sistematikle yapılandırıldı. Restorasyon ve koleksiyon yönetimi alanında geçmişte yaşanan uygulama farklılıkları ve sorunlar giderilerek, insan kaynakları alanında uzmanlaşma sağlandı. Aşinası olduğumuz, saraymüzelerin işletilmesi ve finansmanı konusundaki kadim sorunları aşan Milli Saraylar, restorasyon faaliyetlerinin tamamını, kamu bütçesine yük olmadan öz kaynaklarıyla karşılıyor.”



