Türk şirketinden Kolezyum'a yeni nesil müze

Roma İmparatorluğu’nun en görkemli eserlerinden Kolezyum’un efsanelerle dolu hikayesini dünyaya bir Türk şirketi anlatacak. DEM Müzecilik, Kolezyum’un binlerce yıllık tarihini ve efsanelere konu olan hikâyelerini Roma’da hayata geçireceği yeni nesil bir müze ile dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor. Roma’da Kolezyum’un yanında yer alacak immersive deneyim müzesi, ziyaretçilere antik Roma’nın büyüleyici atmosferini benzersiz şekilde sunacak. Bin metrekareyi aşan alanda kurulacak olan bu özel deneyim alanı, Antik Roma tarihiyle başlayarak Kolezyum’un inşası, geçirdiği dönemler ve gladyatör savaşları gibi etkileyici olayları ziyaretçilere adeta birebir yaşıyormuş hissiyle aktaracak.

Uğur Esin

2027 YILINA YETİŞECEK

Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi’nin ardından DEM Müzecilik’in Roma’da atacağı bu önemli adım ile deneyim müzeciliği alanında ilk kez bir Türk şirketi uluslararası sahada yerini almış olacak. Roma’da açılacak müze, tıpkı Ayasofya ve Efes’te olduğu gibi, ileri görsel ve işitsel teknolojilerle geçmişi günümüze taşıyan benzersiz bir deneyim sunacak. UNESCO’nun dünya mirası listesinde yer alan ve geçtiğimiz yıl 14 milyon 700 bin ziyaretçi ağırlayan Kolezyum’un tarihi, son üç yılda 14 ödül kazanan DEM Müzecilik’in tecrübesiyle sunulacak olması sevindirici. Projeye ilişkin çalışmalar hızla devam ederken, açılışın 2027 yılı başında gerçekleştirileceği bilgisi verildi.

MÜZELERE İLGİYİ ARTTIRIYOR

Uluslararası sahada ülkemizi böylesine önemli bir projeyle temsil etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyen DEM Müzecilik Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Esin, “Müzecilik alanında yaşanan bu dijital gelişim, toplumun bütün kesimlerinde tarihe olan ilgiyi artırırken, özellikle dijital dünyanın içine doğmuş Z kuşağının öğrenme ve algılama biçiminde önemli bir yer tutuyor. Günümüzde kullandığımız teknolojiler; çocukların, gençlerin tarihi daha kolay anlamalarını ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerini sağlıyor. Bu sayede müzelere olan ilginin Z jenerasyonunda önemli oranda arttığını görüyoruz. Özetle deneyim müzeciliği sadece turizm açısından değil; eğitim ve gelecek kuşaklara miras bırakma sorumluluğu açısından da çok önemli” ifadelerini kullandı.

YAŞAYAN BİR DENEYİM OLUYOR

Kolezyum’da da bu yaklaşım ile immersif bir deneyim alanı hayata geçireceklerini belirten Esin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hikâye anlatımı ve içerik kurgusundan, mekân tasarımına, ziyaret akış planından, biletlemeye kadar tüm operasyonel süreçlerin uçtan uca yönetimi DEM Müzecilik’te olacak. Binanın renovasyon süreci sonrasında projenin tamamlanması ile tüm operasyonu da biz yürüteceğiz. Böylesine kapsamlı bir projeyi bir Türk şirketinin hayata geçirmesi, ülkemiz adına da büyük gurur kaynağı.”











