GZT TV tüm TV mecralarında 1 Aralık’ta yayın hayatına başlıyor

GZT TV, 1 Aralık tarihinde, Türksat 4A’da 11837 kanal frekansı ile izleyicileri ile buluşmak adına son hazırlıklarını tamamladı. Merakla takip edilen programlar, yarışmalar, özgün içerikler, GZT’nin sevilen içerikleri ve çok daha fazlasını izleyicisine sunmaya hazırlanan GZT TV, dijital dünyada büyüyen gücünü ekranlara taşıyacak. Herkes için her yerde, diyen GZT TV yetkilileri, yayın dünyasına yeni bir soluk kazandırmayı amaçlıyor.





Digitürk, D-Smart, Kablo TV, Turkcell TV+ ve Türk Telekom Tivibu’da konumlanacak GZT TV, eğlencenin gelecek yüzyılını izleyicileriyle buluşturmak için hazır bir şekilde bekliyor.









Televizyonun Sosyal Hâli: GZT TV

Türkiye’nin en büyük dijital markası olmak için yola çıkan GZT, artık yeni bir adım için hazırlıklarını tamamladı. Güçlü alt markaları ile günde 10 milyonu aşan takipçi sayısına ulaşan GZT, 1 Aralık’tan itibaren tüm TV mecralarında GZT TV adıyla da boy gösterecek.





Dijital dünyada yeni nesil sosyal içerikleri ile dikkat çeken ekip, ulusal yayında da yeni nesil bir yaklaşım sergilemeye hazırlanıyor. Türksat 4A’da 11837 kanal frekansında televizyon yayıncılığına başlayacak kanal, dijital dünyadan konvensiyonel medyaya geçiş için de özel bir örnek olarak dikkat çekiyor. GZT TV’ye dair detaylı bilgi almak isteyenler ve merak edenler GZT site ve sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirler.











