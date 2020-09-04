​Hadsizce ve düşmanca: Ali Erbaş'tan Charlie Hebdo yorumu "ahlak ve şeref yoksunluğu"

Erbaş, “Müslümanları rencide edici karikatürler yayınlayarak, kutsallarımıza hakaret etmek, öfke ve nefreti artırmaya yönelik provokatif bir eylem olmakla birlikte toplumsal barışa vurulan bir darbedir. Hastalıklı bir zihin yapısıyla gösterilen bu saldırgan tutumu şiddetle kınıyor ve lanetliyorum” dedi.

Bir tepki de Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği’den geldi. Karadaği, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Tabii ki cehalete cehaletle karşılık vermeyeceğiz. Bu dergi de onu yönetenler de Peygamberimiz’in tabanına dokunan toza dahi ulaşamayacak” ifadelerini kullandı. Karadaği, şöyle devam etti: “Bizler tüm kutsalların dokunulmaz olduğuna inanıyoruz. İyilik, adalet, özgürlüğün öğreticisi olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e hakaret edenlerin ahlakı ve şerefi yoktur.”

Charlie Hebdo

DÜNYA Charlie Hebdo'dan küstah karar: Peygamberimiz Hz.Muhammed'in tartışmalı karikatürlerini yeniden yayınlayacaklar

SUÇ SAYILSIN

Mısır’daki El-Ezher Üniversitesi, karikatürlerin yeniden yayımlama kararına karşı uluslararası toplumun ser bir tavır alınmasını istedi. Bu bağlamda Mısır Müftülüğü’ne bağlı İslamofobi Gözlem Merkezi Charlie Hebdo’nun kararına karşı Batılı hükümetler ve parlamentolara dini sembollere ve mukaddesatlara karşı hakaretin suç sayılması için kanunlar çıkarılması çağrısında bulundu.

OYNAT İşte Charlie Hebdo dergisine saldırı anı! Fransa'nın başkenti Paris'te bir mizah dergisine silahlı bir grup tarafından ateş açıldı. Haftalık yayınlanan karikatür dergisi 'Charlie Hebdo' binasına düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, mizah dergisine düzenlenen saldırıyı 'terör saldırısı' olarak niteledi ve Fransız meclisini olağanüstü toplanmaya çağırdı. REKLAM BiP'te paylaş

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Zalimle mücadele hepimizin görevi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Nurullah takma adlı sözde şeyh Eyüp Fatih Şağban’ın (58), bir müridinin 12 yaşındaki kızını istismar ettiği iddiasıyla tutuklanması ile ilgili açıklama yaptı. Diyanet’ten yapılan açıklamada ‘Çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir’ denildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Allah’ın bizlere en değerli emaneti olan çocuklarımız, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümeyi, her türlü ihmal ve istismardan korunmayı hak etmektedir. Bu nedenle çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir. İlim ve irfan ile alakası olmadığı halde, kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına karşı da aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz. Hem dini duygu ve değerlerimizin hem de gözbebeğimiz olan çocuklarımızın istismara karşı korunması için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz.”